《Hi Bye, Mama!》第13、14集：李奎炯陷入自责，鬼妈妈金泰希其实仍想「活下去！」

（谈及剧情）只剩下两集了～！鬼妈妈金泰希究竟是会活下去？还是离开人世呢？？？大家觉得编剧会怎么安排呢…？或者说说你心中的想法。
tvN 热门韩剧《Hi Bye, Mama!》（哈罗掰掰，我是鬼妈妈）停播一周后，终於在上周六、日迎来第13、14集，收视小幅下滑到 4.2%（原本保持在5~6%）稍微有些可惜，但洋葱依旧很多～，目前也只剩下两集就要大结局啦！
▼在车瑜理（金泰希 饰）瑜理和外公没注意到的一瞬间，小女儿栖玗（徐宇真 饰）就默默跟著别人走了，之后遇上了驱魔师，不过，一家三口的鬼魂帮也正巧出现，却因为帮助栖玗逃脱，而被驱魔师带走，强制离开人间了…。
▼好险最后找回了栖玗，但瑜理弄丢栖玗的事情，让吴珉贞（高甫洁 饰）非常生气，表示不想见到她。
▼曹钢和（李奎炯 饰）也坦白告诉了珉贞，下课保姆就是瑜理，栖玗的生母死而复生了，起初珉贞感到非常荒唐可笑，但在观察瑜理动向后，发现事实的真相…。
▼而当年瑜理车祸时，曹钢和其实是在捍卫正义，坚持帮病危患者动手术，让自己手术室与外界失联，瑜理也正巧被送进医院，手术中的钢和没办法救她或者见她最后一面，钢和事后知道非常自责，认为瑜理的死都是自己的错。
▼之后，曹钢和终於鼓起勇气旁观手术，却还是感到身体不适，心病复发，正巧在医院的瑜理遇上，也温柔的安慰著他，这一次她终於能碰触到自己心爱的男人（以前是鬼魂的时候无法接触），给他真正的安慰。
▼女儿的存在，还有家人与朋友的聚餐画面，复活后所经历的事情，让瑜理坚定了想继续活下去的信念，於是她去找了巫师，对她说：「我…不能活著吗？我想活下去！以前想，现在也想！我要和栖玗、我妈、我爸一起长长久久的活下去！」
（图：《Hi Bye, Mama!》／netflix）
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