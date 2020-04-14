全新「长腿CP」组合！金来沅&李多熙确定合作tvN科幻新剧《LUCA》已开拍！
韩剧 2020年4月14日 星期二09:58 MiJimin
看故事内容是科幻动作剧～，两个演员小编都很喜欢啊，大家有没有很期待呢？
今早最新消息，184cm的金来沅和175cm的李多熙确认携手主演 tvN 新剧《LUCA》（루카），目前已经正式投入拍摄中，这一对长身组合真的是让人太期待了！
《LUCA》是以未知的遗传学世界为题材，讲述出生就强壮的人，身上装有追踪器，一起被丢置到孤独的世界之中。故事源於达尔文的「物种起源」，能追溯到所有生命体起源的生命的种子被称为「LUCA」。
▼金来沅饰演出生就被抛弃、不知道自己是谁的「池伍」，不轻易表露感情的他有著与其他凡人不同的能力和秘密，他在不断找寻自己真实身份的过程中，展开了激烈的追踪战，进而找到了许多问题的答案。
▼李多熙饰演有著Girl Crush魅力的刑警角色「具凛」，能力很强、行事也有些鲁莽，只要下定决心就没人能阻止的推土机，执著於儿时父母的失踪案件，在追查真相的过程中与池伍相遇后，改变了人生的方向。
由《Voice》《客：The Guest》的金洪善导演，与《推奴》《The Package》的千成日编剧合作，预计在下半年播出。
（图：官方／写真）
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