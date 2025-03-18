《喜欢布拉姆斯吗》、《浪漫医生金师傅》金旻载退伍啦！同袍郑承焕不忘军中回忆

主演《喜欢布拉姆斯吗》，《浪漫医生金师傅》等剧的1996年生演员金旻载，昨（18）日亲自宣布退伍。

金旻载在IG写下「2023.9.18~2025.3.17兵长期满退伍」，照片应是经纪公司为他举办的退伍庆祝派对。他也透过经纪公司YAMYAM娱乐表示「感谢等待我的粉丝们，真的很想你们」、「透过军队生活，学到很多宝贵的经验与东西，接下来会透过各种活动忙碌起来，报答大家的喜爱」，经纪公司更透露金旻载未来除了电视剧及电影，还将在综艺领域发展。



▼金旻载上次发文已是2023年11月新训结束



金旻载退伍的IG贴文吸引曾合演《最佳的一击》剧中死党董贤裴，还有一起在军乐队服役成为好友郑承焕留言。董贤裴：「哇呜～～～出来了～出来了～」郑承焕：「金旻载兵长值班司令官说，今天点名外出归队人员后要洗澡；」金旻载回应郑承焕：「承焕啊拜托……」郑承焕早在今年1月16日便退役，看来是还没忘记两人在军中相处的回忆啊！



▼金旻载和郑承焕曾一同替军乐队拍宣传片



▼私下也一起度过美好回忆



虽尚未知金旻载接下来首先带来的作品为何，但YAMYAM娱乐目前似乎正替金旻载规划广播节目，正在徵集故事。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻