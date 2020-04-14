郑恩地&IU：我们是养生姐妹XD！IU吃一个苹果要多久?
综艺 2020年4月14日 星期二09:23 Rui
「明星们的明星」IU除了圈内闺蜜刘寅娜之外，还有不少好朋友。
最近IU就做客了APINK郑恩地主持的广播节目，没想到这两人私下竟也相识，还是好友。 郑恩地就透露：「她是我珍贵的93年生同龄朋友，她就是IU，今天因为她，我的嘴角情不自禁地上扬啊。 」去年7月起，郑恩地就担任了《歌谣广场》这档广播节目的DJ，对此IU称：「主持人这个位置很难守住啊，感觉你也做了很久了呢。 」
郑恩地和IU从相识到成为好友已经8年了，当时在《音乐银行》里郑恩地首先问候IU，告诉对方自己是她的粉丝。 从那时起两人开始有了接触，后来的新年特辑中她们再次相遇。 不过郑恩地也遗憾地称两人私下其实没有单独见过面。 谁知道IU却反驳：「谁说的，那年国外演出我们明明在酒店房间里一次吃饭聊天啊，虽然聊的都是健康养生啦。 」郑恩地还爆料IU的吃饭习惯：「IU吃饭时会细嚼慢咽，一个苹果能吃一个小时。 」
此外，IU还公开了今年的座右铭，是「轻松、快乐和多」。
「图：《歌谣广场》」
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