快来看21岁孙艺珍的颜值！看完终於知道为什么都叫她「孙仙」了XD

听说还有不少人沉浸在《爱的迫降》孙艺珍的逆天神颜里不可自拔?
孙艺珍有一双迷人的大眼睛、温婉似水的外型和楚楚动人的神情，《爱的迫降》中在恋人面前是乖巧纯真小白兔，在职场上就是干练果断女魔头，能将两个极端的角色融入到一个人身上，似乎只有孙艺珍一个人能做到。
最近韩网上突然爆出孙艺珍21岁颜值巅峰时的照片，让网民们看了大呼「美得不可方物」，这才是真正的人间水蜜桃。
2002年时孙艺珍做客了综艺节目《Happy Together》，当时的她披著一头黑长直穿著校服登场，水汪汪的大眼睛仿佛会说话一 般，眼神中充满了灵气，五官小巧精致，苹果肌饱满，完全就是男生们心目中"初恋 "的完美形象。
孙艺珍笑起来时眼睛里彷佛有星星一样亮晶晶，抿嘴、侧头、浅笑的娇羞模样直戳人心。 尤其是笑起来时上扬的苹果肌让人联想到了"人间水蜜桃"，更有人称这完全就是女团脸。
孙艺珍的美一直在「进化」，二十岁有二十岁的美，三十岁有三十岁的美。 现在的她不再是像十几年前清纯美好的样子，但岁月反倒为她增添了更多的魅力。 现在的她，让人感觉更加知性，更加真实。
「图：《爱的迫降》、《Happy Together》、《VOGUE》」
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