[有片]《机智医生生活》郑敬淏竟因忘了这个NG + 一秒变脸的柳演锡

《机智医生生活》随著剧情渐渐展开，剧组日前也公布了NG片段，让观众们感受到拍摄现场的欢乐气息，尤其是五人帮聚在一起总是笑声不断，就算是NG也是非常愉快。
花絮一开始是五人帮在餐厅吃烤肉的聚餐画面，只见大家除了关注眼前的烤盘之外，更是开始晒起了方言，气氛相当和乐。接著就是本片五人帮的重点，五人的乐团梦有模有样，其实五人的歌唱实力都在水准之上，演起乐团戏码丝毫不吃力，更相当专注地弹奏起来，其实真的就像默契很棒的乐团。
只是郑敬淏非常陶醉地唱完了歌曲，正觉得完成了一场戏，想不到突然吃了NG，要再来一次。他正纳闷到底是哪里要重拍，此时才发现在剧中造型需要带著斯文眼镜的他，刚刚一整段竟然是没戴眼镜拍摄……他一脸惊讶，频频问工作人员：「我怎么会把眼镜拿下来呢？」接著他就向所有工作人员与主要演员们道歉，造成大家需要重拍，不过所有演员都没有任何怪他的意思，反而曹政奭还模仿起他刚刚傻眼的表情，非常搞笑。
五人也直接在现场录下了自己需要演唱的部分，除了曹政奭与田美都以外，郑敬淏、柳演锡与金大明正专心地合唱著，想不到田美都透过另一支麦克风也一起参与了起来，但突然自己露出惊恐表情，原来她发现这段合唱里应该不会出现她的声音才对……
接著是柳演锡的幕后花絮内容，在片中他饰演的正元，是一位非常有耐心的小儿科医师，而柳演锡在镜头外也跟儿童演员玩在一起，正式拍摄前他先跟饰演病童的演员说好怎么做反应，还跟小朋友开心击掌，是非常具有亲和力的大哥哥。
而此处根据剧情柳演锡需要表现出相当生气的样子，当他一听见导演喊卡，严肃的表情立即融化，转向躺在床上的儿童演员说：「演得真棒！太好了〜」非常温柔地跟小朋友对话著，瞬间变脸的样子让观众们觉得爱心藏不住，果然是温柔细心的正元。
拍摄期间剧组也为曹政奭准备了惊喜的生日蛋糕趴，拍摄现场的气氛真的相当和乐，五人帮的好感情想必也从戏里延伸到戏外了！
照片：tvN 花絮影片截图
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