元虎重返 Starship 与旗下品牌 HIGHLINE 签约！
KPOP 2020年4月10日 星期五12:12 施乃琪
前 Monsta X 成员元虎去年在接受警方调查时与前东家 Starship 解约，最近他除了受访澄清，也准备以个人歌手之姿重启活动！
HIGHLINE Entertainment 今天（10 日）宣布已经和元虎签定了专属合约，并表示：「我们会不吝於给予全面支援，让元虎往后以个人歌手的身份展开崭新活动。」
HIGHLINE Entertainment 於 2017 年 10 月成立，是元虎前东家 Starship Entertainment 旗下的品牌之一，目前有当红的 DJ Soda、Kiggen、PLUMA⋯⋯等歌手。
另一方面，关於元虎去年的事件，HIGHLINE Entertainment 也表示他正在深刻反省，并转达元虎的说法：「真的很感谢给我机会的各位粉丝，我会全力以赴来报答大家的支持！」
（照片或影片来源：TVDaily、HIGHLINE Entertainment）
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