《机智医生生活》五人五色的爱！你最欣赏谁？

每一集层层堆叠出更立体的角色特性与魅力，《机智医生生活》剧情总是吸引著所有观众，并大获好评。一周仅播出一集让大家等得好辛苦，五人帮又将带来什么样的新Love Line或其余人物关系？令人相当期待。
＃金大明：剧中的硕亨是个世界上少见的终极妈宝，不过造成他成为妈宝的原因也在上一集中公开，让许多观众们跟著落泪。与其说硕亨的爱情观，不如说妈妈就是他在世界上最爱的人，虽然他年轻时曾经表白颂和而被拒，妈妈还是他的唯一归属。当然他在处理患者上的细心，考量产妇心境，更让人感受到他的心思缜密。
＃曹政奭：以第一名的成绩毕业，李翊俊总表现得相当有自信，但被发现已成为完美离婚男的李翊峻，独自照顾著儿子虽然很辛苦，但看见他与儿子的互动，可称得上是一位称职的老爸，跟所有爸爸一样想要给儿子最好的，父子间的互动也让观众们感动。他跟亲妹妹翊顺的唇枪舌战也是一大看点。
＃郑敬淏：俊完是细心不已的人，剧情曾提到他为了颂和而找其出轨前男友谈判，不过俊完与李翊顺的恋情应该是上周最受瞩目的重点。在翊峻与翊顺在院内拌嘴的时候，俊完就在一旁微微笑著。在上周的结尾他更跑去军队找翊顺说：「我是为了吃碗炸酱面而来的。」脸上的温柔笑容也暗示著两人的Love Line。
＃田美都：后辈们都奉为神的颂和，体力好到不行，能够进行长时间手术闲暇时间还能去登山露营。「难道你喜欢我吗？」总是这样大剌剌直接询问别人的颂和，总是与俊完你一言我一语互相攻击，尤其她最介意的是俊完知道她男朋友出轨却没有及时告诉她真相，令她耿耿於怀。毒舌的田美都也是五人帮中的一点红，不知道她将情归何处？
＃柳演锡：完全不像是富二代的正元，目前似乎还没有太明确的情感面表达，仅有对张冬天（申贤彬饰）有些建议与指导，第六集预告也暗示冬天即将展开的单恋。当郑女士（金海淑饰）问：「哪个人会没有人喜欢呢？」此时的正元却非常平静的小声回答：「有。」也让观众们相当好奇到底是指谁？
五人帮都拥有身为医师的使命感，也各自以不同方式呈现他们的敬业态度，总向患者说著「一点都不会疼，请放心接受手术。」也总是对家属说著：「我们一定会尽全力。」五人五色的不同人生，在每一集也将继续堆叠下去。
照片：tvN
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