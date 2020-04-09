「王鼻子大哥」池锡辰自爆曾有过三次想从《Running Man》下车！
综艺 2020年4月9日 星期四08:00 MiJimin
OMG～这样子就没有人喊「Race Start！」（比赛开始）了，安堆～
SBS 热门长寿节目《Running Man》的元老成员－池锡辰，在自己经营的 youtube 频道【池舒适的世界】中，自爆曾有过从《Running Man》下车的念头，而且还不只一次。
池锡辰一边念著树维基百科（나무위키）的内容，一边谈论著《Running Man》这档节目，其实池锡辰等於是从室内谈话性MC（主持人）直接搬到户外综艺，所以在《Running Man》初创期时，受过不少苦头。
刚开始，许多观众都觉得户外综艺相当不适合他，池锡辰也回应到：其实是真的不适合，刚开始吃了很多苦头，自己作为玩家时，找不到合适的时机去制造笑料和台词，曾和当时的担当PD赵孝贞谈过，见过了三次，表明自己不想做了，我好像对节目帮不上什么忙，节目也好像对我没有什么帮助，为了互相好，是不是应该分开了？
当时赵孝贞PD挽留他，刘在锡也挽留他，池锡辰表示，真的很感谢两位～！
不过，维基百科也写到了中后期池锡辰找到了自己的定位，适合自己的角色和作用，越来越发挥所长，在海外人气也很高，如今已是不可缺少的成员了。
▼谈论《Running Man》的影片：
（图：지편한세상 [Jeeseokjin World]／《Running Man》）
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留言/评论
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安堆~~~ 但是其實大家都有這種想法也是難免的 因為收視壓力和身體健康的關係，一部分也是想嘗試做不同事情才有這種想法....
真的辛苦成員們了😢😢😢
但是王鼻子不要走 少了你會怪怪的....一個都不能少😢
1小时前
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雖然比人取笑較多
但石鎮哥現在真係好好笑
1小时前
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雖然他贏得次數很少..但是贏下來的時候😳😳..會嚇到.....
2小时前