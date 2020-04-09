年度最佳萤幕情侣预定：《The King：永远的君主》还没开播就想站李敏镐＆禹棹焕这对男男CP了！

影视剧中男才女貌的配置已然不能满足观众的审美需求，不少男男CP也狠狠圈粉。
李敏镐的退伍复出作《The King：永远的君主》正在热火超甜的拍摄当中，接连曝光的预告和路透照让人已经开始期待李敏镐和金高银的奇幻爱情故事。随著越来越多剧照、花絮的曝光，不少粉丝们发现皇帝陛下和侍卫队长怎么越看越顺眼呢？
剧中，李敏镐饰演大韩帝国皇帝李衮，禹棹焕则是大韩帝国近卫队队长曹影，两人小时候就作为主君和臣子相遇，经历了各种宫斗与波折，感情就像亲兄弟一样。在严谨的皇室中他们是对方唯一能够互相卸下心房去喘息的绿洲。 嗯，小伙伴们是不是嗅到了「基情」的味道，哈哈哈~~
作为皇帝的李敏镐自然是全国第一霸道大帅哥，腿长肤白王者气场炸裂。而身为侍卫长的禹棹焕经常是西装革履、不苟言笑，和主君形影不离。 身高、颜值、腿长不相上下的两人站在一起有种莫名的和谐感，可能就是帅哥的旁边还是帅哥吧。
最近正在拍戏的两人入戏很深，将剧里的人设代入了现实生活。先是李敏镐在个人IG上公开了待机室照片，很快禹棹焕就来留言了，问：「您在哪儿，陛下？」 李敏镐皇帝角色附身立刻回应：「秘密，你守好宫城。」最后禹棹焕听话地回答：「是。」
还有比这更让人浮想联翩的对话吗？霸道皇帝和傲娇护卫CP，女一女二都要靠边站了吧？（笑）
此外，《The King: 永远的君主》定档4月17日首播，坐等开播吧。
「图：《The King》、李敏镐IG」
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