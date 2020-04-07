《那个男人的记忆法》金东旭&文佳煐，放在现实中绝对是轰动社会的世纪情侣！

【多图】一个是韩国收视率第一、受广大观众景仰的新闻主播（金东旭），一个是IG拥有800万追踪人数、被她用过的东西就会销售一空的明星演员（文佳煐），在现实世界里火速承认恋情，是一件多么火热的事！！！
不晓得大家有没有在追正在on档的《那个男人的记忆法》？只要追过都会觉得有趣、节奏快，时而小虐又令人痛心，男女主角之间的火花也非常有看头，而将他们放在现实生活中，绝对会是轰动一时的世纪情侣！
一个是韩国收视率第一、受广大观众景仰的新闻主播－李政勋（金东旭 饰），一个是IG拥有800万追踪人数、被她用过的东西就会销售一空的明星演员－吕河珍（文佳煐 饰），总是能创造话题的两位被凑在一了一起，放在现实会有多热门！？？？大家想像一下…
▼女友签名会和电台直播，男友都在一旁默默守候。（旁边还有一大票粉丝啊！）
▼电影发布会时，记者问到关於男友的话题，女友说：他很聪明，尤其是毒舌的时候特别性感。（喔某～连标题都帮记者想好了XD）
▼颁奖典礼上，获奖的男友对台下的女友说：「希望你将来的日子比现在更加幸福，为你应援！」（天啊～跟结婚宣言没两样。）
▼女友上街头游击约会的节目时，与男友连线通话，男友为她的新作品简单的说一了一句：「加油！」
▼女友电影上映了，男友深夜默默地到电影院支持，却被粉丝们捕捉到画面，慌张的模样非常真实可爱！
▼看到女友在街边被缠住了，不顾危险穿越马路，只为了保护她的安危。
▼女友说黄色领带比较适合他，新闻直播前一分钟内紧急换成她喜欢的款式！
▼粉丝们也相当支持这对CP，还制作了周边商品～XD，有够可爱的！
连开播前记者会上的互动与眼神，也能感受到两位甜蜜的氛围啊～！
虽然剧中是假恋爱，但频繁互动与背后的故事，还是将两人紧紧联系在一起，不管是幻想还本剧都相当有看头，大家觉得如何呢？
（图：官方剧照）
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