苏志燮♥赵银政今日登记结婚！汉南洞高级别墅成为婚房，而经纪公司也表示：没有未婚怀孕！ 《Produce 101》造假案再开庭 证人指协助编舞者「不慎外流任务歌曲」 「第二N号房」涉案者最小12岁，大部份未成年！警方立案逮捕10名运营者 《快过来》再添惊喜 Monsta X 基贤唱最新 OST！ 禹智润之前在签售会上被粉丝跳签！网友：「脸红的思春期就两名成员，都要签名才是礼仪不是吗？」 回顾姜丹尼尔的波特兰之旅 《你好，丹尼尔》周六播出特辑 「李翰洁＆南道贤」H&D 出道在即 首张迷你专辑诚意十足！ 倒数一周⋯⋯水晶男孩廿三周年特别节目即将开播！ SEVENTEEN 凭新日单横扫当地排行榜 创海外歌手难得纪录！ NCT 127 有望火速回归 预定 5 月发改版专辑！ GOT7 将发行迷你 11 辑 〈DYE〉首波概念照公开！ (G)I-DLE 大胆挑战崭新乐风 迷你三辑〈I trust〉在国内外获好评！ 《那个男人的记忆法》金东旭&文佳煐，放在现实中绝对是轰动社会的世纪情侣！ 《Running Man》被成员们选为「恶魔」担当的人居然是他！？XD 徐恩光今日退伍！成为BTOB中首位军毕成员...今晚将会通过直播与粉丝们进行互动！ VICTON方面：「艺人严重受害，起诉恶意留言者！绝不善处，强力应对」 撕漫男「金永大」将出演新剧《Penthouse》饰演严基俊的双胞胎儿子！ 好消息～男神「苏志燮」与女主播赵银政，在今天登记结婚！婚礼将低调进行 还以为在看喜剧！李浚赫《365：逆转命运的1年》意外搞笑！ PSY和新天地会长让人意想不到的关系！对妻子一见钟情的原因是... 求生欲超强的李宰旭XD 大家知道我很爱你们吧，我真的不是故意的！ 差点被绑架！权娜拉深夜遭计程车司机强载，过程堪称「午夜惊魂」... 出狠招！为防止游客聚集，韩国济州岛＆三陟市相继推平油菜花田... 「整条街都瘫痪！」《全知干预视角》洪贤姬提到炫彬学生时代的火爆人气 韩国企业在疫情下的创新点子【在空旷足球场内，举行招聘员工的考试】 ITZY Lia舞台上的「神来一笔」：其实只想摆个美美的Ending Pose！

【多图】一个是韩国收视率第一、受广大观众景仰的新闻主播（金东旭），一个是IG拥有800万追踪人数、被她用过的东西就会销售一空的明星演员（文佳煐），在现实世界里火速承认恋情，是一件多么火热的事！！！

不晓得大家有没有在追正在on档的《那个男人的记忆法》？只要追过都会觉得有趣、节奏快，时而小虐又令人痛心，男女主角之间的火花也非常有看头，而将他们放在现实生活中，绝对会是轰动一时的世纪情侣！



一个是韩国收视率第一、受广大观众景仰的新闻主播－李政勋（金东旭 饰），一个是IG拥有800万追踪人数、被她用过的东西就会销售一空的明星演员－吕河珍（文佳煐 饰），总是能创造话题的两位被凑在一了一起，放在现实会有多热门！？？？大家想像一下…



via Gfycat

▼被拍到晚上在街边的身影，火速承认了两人热恋中！！！



▼女友签名会和电台直播，男友都在一旁默默守候。（旁边还有一大票粉丝啊！）



via Gfycat

▼电影发布会时，记者问到关於男友的话题，女友说：他很聪明，尤其是毒舌的时候特别性感。（喔某～连标题都帮记者想好了XD）



▼颁奖典礼上，获奖的男友对台下的女友说：「希望你将来的日子比现在更加幸福，为你应援！」（天啊～跟结婚宣言没两样。）



▼女友上街头游击约会的节目时，与男友连线通话，男友为她的新作品简单的说一了一句：「加油！」



▼女友电影上映了，男友深夜默默地到电影院支持，却被粉丝们捕捉到画面，慌张的模样非常真实可爱！



▼看到女友在街边被缠住了，不顾危险穿越马路，只为了保护她的安危。



via Gfycat

▼女友说黄色领带比较适合他，新闻直播前一分钟内紧急换成她喜欢的款式！



▼粉丝们也相当支持这对CP，还制作了周边商品～XD，有够可爱的！



连开播前记者会上的互动与眼神，也能感受到两位甜蜜的氛围啊～！



虽然剧中是假恋爱，但频繁互动与背后的故事，还是将两人紧紧联系在一起，不管是幻想还本剧都相当有看头，大家觉得如何呢？

（图：官方剧照）

原文连结：http://theqoo.net/1358329546

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻