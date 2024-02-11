不小心用完一整箱卫生纸的10部温馨感人韩剧！从《衣袖红镶边、遗物整理、耀眼》到《死期将至》都超好哭~ 《泪之女王》悲情主角竟是金秀贤！入赘财阀家变受气包，哭诉金智媛背弃诺言：「不是说好不让我流泪吗！」

想必在大家心中，肯定会有瞬间用完一整包卫生纸的经典韩剧吧～！大家第一个会想到哪部剧呢？点进文章看看是否和我口味一样。TAT

个人觉得过年期间，也可以拉长辈亲朋好友一起追剧，就推荐了以下几部给大家参考参考～，都是收获了不少好评，大赚观众眼泪的好剧喔！

1. TVING《死期将至》，由徐仁国、朴素淡主演，因生活不如意而选择自我了断的男子，把死亡想得太简单而被判处经历12次濒临死亡的惩罚，成功躲过厄运就能活下去，失败就必须坠入真正的地狱永世不得超生。



2. tvN《我的大叔》，由李善均、IU主演，此剧从拥有相同沉重生活负担的40岁男人与20岁女人出发，延伸到他们的家人和朋友，讲述他们互相观察并治愈对方的故事。



3. MBC《衣袖红镶边》，由李俊昊、李世荣主演，讲述为了守护自己幸福生活的宫女，与一位将国家置於爱情之上的王．正祖李祘之间，凄美悲切的宫廷罗曼史。



4. tvN《阳光先生》，由李炳宪、金泰梨主演，讲述辛未洋扰时期，乘坐军舰来到美国的少年，以美国军人身份重返抛弃自己的祖国朝鲜后，邂逅朝鲜精神支柱，两班世家的大家闺秀，两人坠入爱河的故事。



5. JTBC《如此耀眼》，由金惠子、韩志旼、南柱赫、孙浩俊主演，此剧是一部穿越时间的奇幻感人伦理剧，描述一个还没将自己有限生命都过上一遍、因救爸爸而丢失自己全部时光的少女，和一个因在不幸的家庭中长大、遭遇连连的打击、对人生感到绝望的青年人的故事。



6. Netflix《Move to Heaven：我是遗物整理师》，由李帝勋、陈俊翔主演，讲述对这个世界毫无期待的前科者，与患有亚斯伯格症候群的青年，携手营运「天堂移居」遗物整理公司，一起共事时逐渐领悟到人生、死亡的温情故事。



7. tvN《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》，由金泰希、李奎炯主演，讲述因事故过世5年的母亲、痛失妻子后努力展开新人生的丈夫，及两人的孩子为主角，描绘成为鬼魂的妈妈为了投胎成人，参加了49天「投胎计划」的故事。



8. KBS《山茶花开时》，由孔晓振、姜河那主演，讲述单亲妈妈「东白」和以她为中心的三位男人――好家伙、坏家伙、小气的家伙的故事。



9. tvN《如蝶翩翩》，由朴仁焕、宋江主演，讲述一个梦想成为芭蕾舞者而生活艰难的23岁少年，遇到一个梦想跳芭蕾舞但无法实现的70岁老爷爷后，两人成为忘年之交追求梦想与成长的故事。



10. SBS《没关系，是爱情啊》，由赵寅成、孔晓振、李光洙、成东镒、都敬秀主演，以心理医学为题材，通过人气推理小说男作家，与精神科女医生之间的相处，来描述现代人在不知不觉中带著心病生活的人生和爱情故事。



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