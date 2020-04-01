金在中IG发文表示自己确诊肺炎「COVID-19」居然只是愚人节玩笑话

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OMG！！！不～～～

金在中於4月1日下午亲自在 IG 上发文表示自己确诊了新冠肺炎（武汉肺炎/COVID-19），成为韩国演艺圈中第一位公开确诊病例的明星，让粉丝们相当担心。

【IG 完整内容】



我感染了 COVID-19，都是因为我无视政府和周围人让我小心注意的劝告。

（现在才知道）我的个人行为给社会带来的影响到底有多大，（想到）那些因我而感染的人，对他们只有歉意。

我一直存在侥幸心理觉得自己不会被感染，这种傻瓜式的判断让我变成了现在这样，我已经住院了，回想过往只有感恩和抱歉。

我有很多话想说，也有很多人想见。



（近期在日本活动，与城田优合照）

而目前所属经纪公司C-Jes娱乐则表示：「正在确认中。」

【新增】14:40 最新消息，金在中修改 IG 文章，表示这一切只是愚人节玩笑

【IG 更新完整内容】愚人节玩笑开得有些过了，虽然时间很短，但很多人为我担心。 这绝对！！！ 不是他人的事情，我只是想告诉大家保护好自己就是在保护自己珍爱的人。 因为刚才的事情而得到的惩罚我都甘心接受，希望大家都健康！



（图：个人IG）

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