EXO Suho 首度只身出击 横扫 50 国 iTunes 榜首！
KPOP 2020年3月31日 星期二11:29 施乃琪
在万众期待下，终於推出了首张个人迷你专辑〈自画像〉的 Suho，果然也迅速在国内外拿下好成绩！
昨晚发行〈自画像〉后，Suho 便陆续登上日本、印尼、纽西兰、法国、俄罗斯、巴西⋯⋯等 50 国的 iTunes Top Albums 榜首，大展无远弗届的高人气。
不仅如此，〈自画像〉除了在 Hanteo Chart、Synarra Recrod、Yes24、教保文库⋯⋯等韩国销售网站上勇夺单日冠军，最新主打歌「爱，吧」也在音源网站 VIBE 即时榜上夺冠，在 MelOn、Bugs、Genie⋯⋯等各大榜单上亦名列前茅。
对於这些好成绩，Suho 昨晚深夜也特地透过 Instagram 向粉丝道谢：「我都有看到，谢谢 EXO-L，这都是 EXO-L 的功劳。」还机智地引用新歌歌词表示：「我们一辈子相爱，吧 我的爱，我的爱。」
（照片或影片来源：SM Entertainment）
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