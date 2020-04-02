金在中深夜道歉也难挽民众心！这些年他开过的过火玩笑，网友怒骂：滚出娱乐圈
明星 2020年4月2日 星期四09:33 Rui
昨日，金在中自爆患上新冠肺炎引爆全网关注，随后却称一切都是愚人节玩笑，在疫情遍布全球的危难当下，他的这一举动点燃所有民众的怒火。
自知玩笑开过火的金在中已经删除了相关SNS，在舆论的压力下他选择低头认错，但道歉声明里金在中提起之所以开这样的「玩笑」是因为爸爸前不久因肺癌做了手术，想要让大家意识到病毒的重要性，「看到医院里的医护人员和患者， 我就会很生气。 很多人依然认为，不需要戴口罩。 在媒体及网路上大大小小的提醒注意之外，我想告诉那些人，求你们了，不要生病不要经历痛苦」。 这一说法被网友质疑是利用父亲打「感情牌」，大家根本不买账，纷纷怒斥：「把愚乐当娱乐」、「滚出娱乐圈」、「拿疫情开玩笑是不是有病」等。 患病噩耗变假消息并非是坏事，但是拿感染病毒当玩笑，金在中的这一行为不仅仅是偶像失格，还是成年人的道德失格。 从偶像沦为众矢之的，只需要一分钟！
目前，已有超过三千名网友在青瓦台请愿，希望就金在中拿疫情开玩笑一事作出处罚。
而金在中在愚人节开过火玩笑也不是第一次了。 2014年愚人节，金在中宣布「我要在三年内结婚」，粉丝纷纷以为他已经有女友了，倍感扎心。 2017年愚人节，他在演唱会上突然晕倒，就在很多粉丝被吓哭时，之前被工作人员火速背下台的金在中重新亮相笑著说「这只是个玩笑」。 2020年的愚人节金在中又拿病毒吓唬粉丝博眼球，被骂「戏精」也活该，有网友怒评：「三年作妖一次，你可以退圈了！ 」
「图：金在中IG、theqoo」
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