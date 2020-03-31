《Running Man》宋智孝X全昭旻清秀学生照在节目上公开，再次认证为「母胎美女」

文章中还有男嘉宾们（邕圣佑、Zico、李到晛、徐志焄）的学生照和校园人气小故事，千万别错过喔～！
上周日播出的 SBS 热门综艺节目《Running Man》（3月29日EP.496），邀请到了「大势美男」邕圣佑、Zico、李到晛、徐志焄等人出演，与李光洙和梁世灿组成「偶像队」，跟 RM 成员们对抗。
而其中进行到了猜人气排名的环节时，美男嘉宾们也分享了在学校时的小故事。
▼节目组没有放李到晛的学生照，小编分享一下他说的小故事，二年级时收到同学们送的巧克力，因为太多，所以妈妈到学校一起帮他运回家了！也太猛～XD
▼徐志焄的人气小故事，是国中刚入学，同学为了看他三天来都排著队～XD
而轮到 RM 队分享故事时，节目组也公开了宋智孝和全昭旻的学生照，果然两位都是「母胎美女」，清秀的脸蛋展现了优雅的气质啊～！
▼宋智孝国高中照一次公开，根本都没变啊！不过智孝也分享了她的「围墙生活」，念书时没参加过联谊活动或相亲，当时不太懂这些事情，完全就是人气高的女神会说的台词啊…。
▼全昭旻的故事比较悲伤，和妈妈一起做巧克力想送给喜欢的男生，但通常对方都会喜欢自己的好友。TAT
▼节目片段：
（图：SBS Running Man／爱奇艺）
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