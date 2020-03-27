SJ利特从j-hope妈妈那收到防弹少年团签名专辑：「感谢伯母一直这么照顾我，hobi果然是最棒的！」
明星 2020年3月27日 星期五12:42 Yuan
26日，Super Junior队长利特在IG分享了收到了BTS防弹少年团签名专辑。
他写下：「#远亲不如近邻 #BTS #j-hope #号锡 #说过想要给我签名CD #但彼此的时间对不上 #遇到了hobi的妈妈 #拿到了这张CD #所以我把 #料理书 #和薰香精油 #装在收到的购物袋里拜托给警卫室然后进行了联络 #感谢伯母一直这么照顾我 #还有 #hobi也非常真诚善良果然是最棒的 #已经向伯母 #还有号锡说过了 #要上传之后才上传的 #以后会为你能展开更帅气的活动而应援 #伯母也要身体健康 。」（利特的Hashtag真的很多啊 XD）
而专辑上有BTS防弹少年团成员们的签名外，j-hope也写下：「哥！！我们是防弹少年团呀！！出了新专辑所以通过这样的方式问候你！谢谢你一直为弟弟应援，受到哥哥们帅气活动的启发后，我们也在努力的活动！请不要生病要一直健康哦！请多多听我们的音乐！」
之前利特出演《认哥》时曾提到：「去桑拿正在吹头发时。有一个大叔走了过来，就问『是利特吧』？」大叔说：「我儿子也是艺人，我是j-hope的爸爸，hobi非常喜欢Super Junior，看到前辈们努力活动的样子，就觉得我家儿子也会长久的活动吧！请更好的活动哦！」之后j-hope的妈妈、阿姨也都来跟他讲话，因而开启了这个奇妙的缘分。
（延伸阅读：这奇妙的缘分！利特在《认哥》透露：「与j-hope的爸妈很亲近，还有联系的方式！」）
（图：IG@xxteukxx、JTBC、推特＠BTS_twt）
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