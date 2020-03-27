刘在锡再次化身刘三丝：1.5辑新曲回归《离别的公车总站》
综艺 2020年3月27日 星期五10:47 Erin
刘在锡曾於节目《玩什么好呢》特别企划中化身为演歌TROT歌手刘三丝，受到粉丝们广大的回响，而刘三丝时隔3个月即将回归舞台，透过《角落演唱会》公开他的1.5辑新曲《离别的公车总站》。
刘在锡以刘三丝这个名字成为了TROT歌谣界的新星，在3月28日即将播出的MBC综艺节目《玩什么好呢》的角落演唱会中，他即将回归电视舞台，节目播出前的傍晚6点也会在各大音源网站公开刘三丝与宋佳人一同合唱的1.5辑新曲《离别的公车总站》。
刘三丝曾在去年推出《合井站五号出口》以及《爱情的再开发》歌曲，并透过眞干邑地区的活动开始了1辑的世界巡回演出，最后也再MBC的电视演艺大赏上作为最终场演出，为期约100天的演歌TROT之路也让许多观众们相当喜爱。经历了约3个月的休息，刘三丝将再度出发，1.5辑新曲《离别的公车总站》更请来了TROT前辈宋佳人合唱，作为刘三丝第一首二重唱出道曲。两位大势的合作还未推出就已令人期待。
刘三丝的华丽打歌服也备受瞩目，今日也公开了他即将上台的秀服，在1辑时曾在中国城巴士王舞台出发的他，本次的回归将登上世宗文化会馆的舞台，服装将比之前更加华丽，也令观众们期待本次的舞台。
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