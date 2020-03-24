相似度100％！《梨泰院CLASS》朴叙俊上传认证照感谢光真作家
韩剧 2020年3月24日 星期二01:38 Erin
日前刚刚风光终演的电视剧《梨泰院CLASS》，除了各主要演员都传达了终演感想外，饰演主角朴世路（朴全新）的朴叙俊更是收到了一份相当特别的礼物，他也立即上传认证照片。
23日朴叙俊透过自己的IG，写下了：「去年《梨泰院CLASS》会议的时候，在甜夜与作家大人见面，也跟作家说，如果电视剧很红的话，拜托他帮我画上一张。感谢。」接下来也放上了这张他所收到的礼物认证照片。
刚刚播毕的JTBC电视剧《梨泰院CLASS》最终回创下了16.5％的高收视率，也刷新自己的纪录。照片中就是《梨泰院CLASS》原著网路漫画作家光真所画的画像。作家把剧中饰演朴世路（朴全新）的朴叙俊唯妙唯肖地描绘出来，朴叙俊相当感谢也立即上传跟大家分享，网友们也纷纷回应真的是太像了，100％传达出朴叙俊的帅气。
而朴叙俊接下来也将与电影《鸡不可失》的导演合作最新电影作品《Dream》。
照片：朴叙俊IG
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