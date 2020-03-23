《超回》私塾老师准备了糖果！因为想吃却没有最快抢到的本特利...生气地哭了还大喊：「不吃了！」
韩剧 2020年3月23日 星期一15:33 Yuan
《超人回来了》不少孩子们都有去私塾上课，学习礼仪，但常会被老师吓哭，这周的播出中威廉、本特利和朋友们一起去上课啦！
私塾老师亲切的问了本特利：「你是谁呀！」但...下一秒本特利直接大哭：「不要啊～爸爸，爸爸我好怕...」这一哭让老师非常惊慌，还叫威廉要哄哄弟弟，结果威廉说：「我也害怕。」
结束礼仪教育后，老师也准备了糖果要给他们，并一一叫他们到前面拿。因为总是慢一拍吃不到糖果，本特利觉得委屈：「不要，不吃了！」老师：「因为没有快点给你生气了吗？」本特利：「嗯...」结果老师叫他到前面去本特利就哭著走了出去，让老师有点手足无措，虽然哭著说不要但还是拿走了两颗糖果（笑）！
后来教了他们要「忍耐」，老师带威廉去上厕所时，其他人要冥想，结果本特利把老师发的「忍」字的纸撕破，还自己写了一张，因为做错事就要受罚。老师说要让爸爸代替本特利被打，本特利说不能打爸爸打哥哥吧！这时...威廉也说他愿意并站了出来，真的是很善良的哥哥啊！
（图：KBS《超人回来了》）
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