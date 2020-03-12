BLACKPINK Lisa 化身摄影师 首本摄影集生日当天发行！
KPOP 2020年3月12日 星期四13:38 施乃琪
BLACKPINK 成员 Lisa 平时就经常随身带著相机，也屡次以独特视角惊艳粉丝，如今终於能收藏她的摄影作品了！
YG Entertainment 今天（12 日）宣布 Lisa 的限量版摄影集《0327》，已经在 ktown4U 和 YG 官方线上商店 YG Select 同步开始预售。
Lisa 亲自参与了《0327》的企划、挑选照片乃至设计排版阶段，书中还会有她的亲笔写下的名字和页数。特别的是，Lisa 除了直接以自己的生日做为书名、限量发行 327 本外，也会选在 3 月 27 日当天出版本书。
《0327》集结 Lisa 在 BLACKPINK 在画报片场、时尚活动、演唱会现场⋯⋯等各种时刻捕捉的画面，自然也不乏成员互相掌镜拍摄彼此身影的照片，收藏价值绝对毋庸置疑！
（照片或影片来源：YG Entertainment、lalalalisa_m）
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