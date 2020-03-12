官方否认！人气男团 SF9、AB6IX 皆确定不出演偶像竞演《Road to Kingdom》
综艺 2020年3月12日 星期四11:44 MiJimin
这个节目真的能顺利播出吗？
昨日，媒体率先报导了 Mnet 偶像竞演节目《Road to Kingdom》的出演男团名单（非官方），其中有 SF9、PENTAGON、AB6IX、Golden Child、THE BOYZ、ONF、ONEUS、TOO等团。
▼但随后 SF9 的所属经纪公司 FNC 娱乐表示：「虽然曾讨论出演该节目，但是最终已经决定不出演。」
▼以及 AB6IX 的所属经纪公司 Brand New Music 也同样回应并不会出演此节目，相继否认了这则消息，也让部份粉丝感到有些遗憾。
男团 PENTAGON 和 Golden Child 也还未确定出演，目前皆是讨论阶段。
（图：官方）
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留言/评论
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如果有參加的話拜託你們要火起來😭
THE BOYZ加油😭
3小时前
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參與演出的名單裡有根本就還沒出道的新男團(CJ自己要推的新團)，放在一起比感覺也不是很恰當......
3小时前
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Natalie Chen可能直接參加kingdom🤣
2小时前
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一看就知道誰會第一了101大回鍋
要輸到脫褲子了我家孩子😌
3小时前