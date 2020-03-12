官方否认！人气男团 SF9、AB6IX 皆确定不出演偶像竞演《Road to Kingdom》

官方否认！人气男团 SF9、AB6IX 皆确定不出演偶像竞演《Road to Kingdom》

综艺   2020年3月12日   星期四11:44   MiJimin   5

这个节目真的能顺利播出吗？

昨日，媒体率先报导了 Mnet 偶像竞演节目《Road to Kingdom》的出演男团名单（非官方），其中有 SF9、PENTAGON、AB6IX、Golden Child、THE BOYZ、ONF、ONEUS、TOO等团。

▼但随后 SF9 的所属经纪公司 FNC 娱乐表示：「虽然曾讨论出演该节目，但是最终已经决定不出演。」

▼以及 AB6IX 的所属经纪公司 Brand New Music 也同样回应并不会出演此节目，相继否认了这则消息，也让部份粉丝感到有些遗憾。

男团 PENTAGON 和 Golden Child 也还未确定出演，目前皆是讨论阶段。

（图：官方）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 詹雅竹
    希望TOO孩子們能加油！
    1小时前
  • 董亦閔
    如果有參加的話拜託你們要火起來😭 THE BOYZ加油😭
    3小时前
  • 魏球裘
    參與演出的名單裡有根本就還沒出道的新男團(CJ自己要推的新團)，放在一起比感覺也不是很恰當......
    3小时前
  • Mandy Man Yan Ng
    Natalie Chen可能直接參加kingdom🤣
    2小时前
  • 郭小豆
    一看就知道誰會第一了101大回鍋 要輸到脫褲子了我家孩子😌
    3小时前
在Facebook上的留言
主页 » 综艺 » 官方否认！人气男团 SF9、AB6IX 皆确定不出演偶像竞演《Road to Kingdom》
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手