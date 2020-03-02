【有片】若《秘密花园》金祖沅与《爱的迫降》尹世理见面？网友：这对「社会指导层CP」可以看100集！

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网友们真的太有才了！才发现《秘密花园》里的炫彬，和《爱的迫降》里的孙艺真，对「圣诞节」很有自己的想法啊～（笑）



炫彬、孙艺真戏里、戏外都超有火花。继电影《极智对决》后，二次合作电视剧《爱的迫降》，收视率与话题度在播出期间不断上升，更打破《孤单又灿烂的神－鬼怪》之纪录，成为tvN史上最高。

说到炫彬的代表作之一，不得不提2010年的《秘密花园》！当时海内、外掀起「金祖沅旋风」，创造了不少经典场面和语录。而YouTube网友「하나한나」混剪《秘密花园》金祖沅和《爱的迫降》尹世理两位「社会指导层」工作、相亲等剧情，串联成《秘密迫降》，让不少人表示：「这个可以看100集」！

金祖沅和尹世理的性格都有点挑剔，常让一起工作的同事们摸不著头绪。他们对「圣诞节」都有自己的见解，令人哭笑不得。这样的他们要相亲了！尹世理挑明：「我不吃这一套」，金祖沅马上回答：「讨厌政治联姻？」

奥斯卡（尹相铉 饰，金祖沅的表哥）问：「这次的相亲如何？」金祖沅表示，自己被甩了。虽然对方看起来脑袋不太好，但绝对不会被男人骗。金祖沅的脑子都是尹世理，还主动打电话给她，没想到吃了「闭门羹」，很是火大；而尹世理一想到金祖沅，感觉心情很好的样子，忍不住大笑。

看到这对CP谁也不让谁、火花四射，让人忍不住想说：「炫彬和孙艺真未来有机会的话，一定要再多合作几部啊～」

（图片来源：tvN；影片来源：YouTube＠하나한나）

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