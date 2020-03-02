当妈妈是BIGBANG VIP时！不仅从小就是妈妈的人形道具XD，后来竟然还成了BIGBANG师弟
明星 2020年3月2日 星期一09:43 Rui
当妈妈是BIGBANG的忠实粉丝时，她的儿子注定要被当成未来的爱豆培养。
BIGBANG的师弟团TREASURE里有一名日本成员HARUTO（渡边温斗），他就曾自爆过妈妈是BIGBANG的终极粉丝，妈妈不仅加入了BIGBANG的粉丝俱乐部，还成功让儿子也喜欢上了这一只爱豆团。 看看妈妈买的BIGBANG周边产品堆满整个房间就能知道，她对爱豆的爱是多么的强烈~
不少人好奇妈妈买下这么多周边要花多少钱，HARUTO的妈妈还留下了这样一句名言：「具体花了多少钱我也不知道，喜欢就买咯~」。 买周边支持爱豆远远不够，BIGBANG的演唱会妈妈也一定会到场，当然也一定带著儿子，从小培养他的「爱豆感」。
妈妈是VIP，对於儿子的时尚自然要紧跟爱豆的潮流，长发、脏辫等难驾驭的发型通通都在儿子头上尝试过~
因为妈妈的薰陶，HARUTO也开始有了想要成为爱豆的念头，於是去了YG JAPAN试镜，并成功进入公司成了练习生。 看到儿子进了偶像的公司，成为偶像的后辈，据说妈妈比HARUTO本人还要兴奋。
「图：instiz」
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