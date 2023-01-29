《寄生上流》《谤法》都是她！《黑暗荣耀》郑知苏出道10年作品已有一大把，网惊：「看完都没发现是同一人！」

在《黑暗荣耀》里饰演宋慧乔童年时期的郑知苏1999年出生，今年还没过24岁生日，为人熟知的作品已经有不少！

郑知苏作为演员出道前曾是花式滑冰运动员，13岁时以本名「玄承旻」第一次拍戏，在MBC周末特别计画连续剧《May Queen》里饰演女主角孙恩书的少年时期，一展花式滑冰身手。



2013年担任儿童综艺节目《Just Like That Show》第4和5期的固定成员：



作为童星的郑知苏在多部电视剧里担任女主角童年时期，例如2013年在MBC电视剧《奇皇后》里饰演少年河智苑：



2015年在SBS水木剧《海德、 哲基尔与我》饰演少年韩志旼：



2019年在奉俊昊导演的电影《寄生上流》里饰演雇主家的长女朴多惠，对家教老师崔宇植暗生情愫：



2020年在tvN电视剧《谤法》第一次担任主演，饰演天生拥有强大诅咒能力的「白昭袗」：



2021年在tvN电视剧《某一天灭亡来到我家门前》里饰演对世人充满怜悯的少女神：



以及在KBS电视剧《Imitation》饰演女主角「李玛荷」：



2022年再度涉足综艺领域，在MBC《玩什么好呢？ 》成为女子演唱团体WSG Wannabe的成员：



在KBS电视剧《谢幕：树立而死》饰演放弃神童名衔、选择当个无名话剧演员的「徐允熙」。



再来就是Netflix《黑暗荣耀》里饰演文同珢的少年时期！被霸凌的戏份看得人既心疼又气愤，坚韧决绝的眼神也让人印象极深。



很多韩国网友表示是从《寄生上流》第一次见到她，之后通过《谤法》《灭亡》等剧见识到她的演技实力，并惊叹即便全部看过这些作品，都没发现居然是同一人啊XD



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