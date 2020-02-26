「李秀满的ATM」是什么？SJ金希澈&银赫直播途中听到这个词从震惊到爆笑XD

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当金希澈和银赫被迫直呼老板李秀满的大名时，一度「瑟瑟发抖」。

日前，Super Junior成员金希澈和一盒现身虎牙直播SM超级偶像联赛，两人穿著白色浴袍和粉丝们互动，气氛很是融洽。 由於参加本次直播的粉丝基本都来自於中国内地，为了配合金希澈和银赫，主办方还特意请来了一名翻译，两人要在翻译的协助下念出粉丝的ID。



直播途中，翻译就挑选了一个ID为「李秀满的ATM」的粉丝。 当翻译告诉银赫和金希澈这位粉丝的ID意义时，两人先是一愣，一再确认名字是否处出错，翻译明确告诉他们就是「李秀满」，原本天不怕地不怕的金希澈和银赫瞬间渺小了很多，说话都开始结结巴巴，断断续续地念出「李秀满」的名字。



韩国社会阶级分明，前后辈、上下级只见辈分明确，尤其忌讳晚辈、后辈、下属直呼前辈、上司的名讳。 而李秀满作为韩国娱乐圈三大龙头之一的SM娱乐的掌舵人，又是SJ的挖掘者、培养人、老板，任谁都得尊称一声「老师」，难怪吓得金希澈和银赫「不知所措」了。



the most funny scene tonight lol

They are announcing the gift winner

One fan ID is “Lee Soo Man's ATM”

Even though the interpretor uses Chinese, Heechul gets the meaning immediately Smart boy #김희철 #ヒチョル #Heechul pic.twitter.com/U4Cht6hGQ2 — nienie (@nienie_takara) February 23, 2020

不过，这位粉丝的ID也引爆了很多网民的共鸣，在广大粉丝的眼中李秀满就是「抢钱妖精」，而粉丝们就是心甘情愿为他掏出金钱的自动取款机啊。



「图：虎牙直播、NATE NEWS」

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