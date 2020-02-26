「李秀满的ATM」是什么？SJ金希澈&银赫直播途中听到这个词从震惊到爆笑XD

当金希澈和银赫被迫直呼老板李秀满的大名时，一度「瑟瑟发抖」。
日前，Super Junior成员金希澈和一盒现身虎牙直播SM超级偶像联赛，两人穿著白色浴袍和粉丝们互动，气氛很是融洽。 由於参加本次直播的粉丝基本都来自於中国内地，为了配合金希澈和银赫，主办方还特意请来了一名翻译，两人要在翻译的协助下念出粉丝的ID。
直播途中，翻译就挑选了一个ID为「李秀满的ATM」的粉丝。 当翻译告诉银赫和金希澈这位粉丝的ID意义时，两人先是一愣，一再确认名字是否处出错，翻译明确告诉他们就是「李秀满」，原本天不怕地不怕的金希澈和银赫瞬间渺小了很多，说话都开始结结巴巴，断断续续地念出「李秀满」的名字。
韩国社会阶级分明，前后辈、上下级只见辈分明确，尤其忌讳晚辈、后辈、下属直呼前辈、上司的名讳。 而李秀满作为韩国娱乐圈三大龙头之一的SM娱乐的掌舵人，又是SJ的挖掘者、培养人、老板，任谁都得尊称一声「老师」，难怪吓得金希澈和银赫「不知所措」了。
the most funny scene tonight lol— nienie (@nienie_takara) February 23, 2020
They are announcing the gift winner
One fan ID is “Lee Soo Man's ATM”
Even though the interpretor uses Chinese, Heechul gets the meaning immediately Smart boy #김희철 #ヒチョル #Heechul pic.twitter.com/U4Cht6hGQ2
不过，这位粉丝的ID也引爆了很多网民的共鸣，在广大粉丝的眼中李秀满就是「抢钱妖精」，而粉丝们就是心甘情愿为他掏出金钱的自动取款机啊。
「图：虎牙直播、NATE NEWS」
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