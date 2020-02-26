「李秀滿的ATM」是什麼？SJ金希澈&銀赫直播途中聽到這個詞從震驚到爆笑XD

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當金希澈和銀赫被迫直呼老闆李秀滿的大名時，一度「瑟瑟發抖」。

日前，Super Junior成員金希澈和一盒現身虎牙直播SM超級偶像聯賽，兩人穿著白色浴袍和粉絲們互動，氣氛很是融洽。 由於參加本次直播的粉絲基本都來自於中國內地，為了配合金希澈和銀赫，主辦方還特意請來了一名翻譯，兩人要在翻譯的協助下念出粉絲的ID。



直播途中，翻譯就挑選了一個ID為「李秀滿的ATM」的粉絲。 當翻譯告訴銀赫和金希澈這位粉絲的ID意義時，兩人先是一愣，一再確認名字是否處出錯，翻譯明確告訴他們就是「李秀滿」，原本天不怕地不怕的金希澈和銀赫瞬間渺小了很多，說話都開始結結巴巴，斷斷續續地念出「李秀滿」的名字。



韓國社會階級分明，前後輩、上下級只見輩分明確，尤其忌諱晚輩、後輩、下屬直呼前輩、上司的名諱。 而李秀滿作為韓國娛樂圈三大龍頭之一的SM娛樂的掌舵人，又是SJ的挖掘者、培養人、老闆，任誰都得尊稱一聲「老師」，難怪嚇得金希澈和銀赫「不知所措」了。



the most funny scene tonight lol

They are announcing the gift winner

One fan ID is “Lee Soo Man's ATM”

Even though the interpretor uses Chinese, Heechul gets the meaning immediately Smart boy #김희철 #ヒチョル #Heechul pic.twitter.com/U4Cht6hGQ2 — nienie (@nienie_takara) February 23, 2020

不過，這位粉絲的ID也引爆了很多網民的共鳴，在廣大粉絲的眼中李秀滿就是「搶錢妖精」，而粉絲們就是心甘情願為他掏出金錢的自動取款機啊。



「圖：虎牙直播、NATE NEWS」

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