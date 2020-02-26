「李秀滿的ATM」是什麼？SJ金希澈&銀赫直播途中聽到這個詞從震驚到爆笑XD

當金希澈和銀赫被迫直呼老闆李秀滿的大名時，一度「瑟瑟發抖」。
日前，Super Junior成員金希澈和一盒現身虎牙直播SM超級偶像聯賽，兩人穿著白色浴袍和粉絲們互動，氣氛很是融洽。 由於參加本次直播的粉絲基本都來自於中國內地，為了配合金希澈和銀赫，主辦方還特意請來了一名翻譯，兩人要在翻譯的協助下念出粉絲的ID。
直播途中，翻譯就挑選了一個ID為「李秀滿的ATM」的粉絲。 當翻譯告訴銀赫和金希澈這位粉絲的ID意義時，兩人先是一愣，一再確認名字是否處出錯，翻譯明確告訴他們就是「李秀滿」，原本天不怕地不怕的金希澈和銀赫瞬間渺小了很多，說話都開始結結巴巴，斷斷續續地念出「李秀滿」的名字。
韓國社會階級分明，前後輩、上下級只見輩分明確，尤其忌諱晚輩、後輩、下屬直呼前輩、上司的名諱。 而李秀滿作為韓國娛樂圈三大龍頭之一的SM娛樂的掌舵人，又是SJ的挖掘者、培養人、老闆，任誰都得尊稱一聲「老師」，難怪嚇得金希澈和銀赫「不知所措」了。
the most funny scene tonight lol— nienie (@nienie_takara) February 23, 2020
They are announcing the gift winner
One fan ID is “Lee Soo Man's ATM”
Even though the interpretor uses Chinese, Heechul gets the meaning immediately Smart boy #김희철 #ヒチョル #Heechul pic.twitter.com/U4Cht6hGQ2
不過，這位粉絲的ID也引爆了很多網民的共鳴，在廣大粉絲的眼中李秀滿就是「搶錢妖精」，而粉絲們就是心甘情願為他掏出金錢的自動取款機啊。
「圖：虎牙直播、NATE NEWS」
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