「李秀滿的ATM」是什麼？SJ金希澈&銀赫直播途中聽到這個詞從震驚到爆笑XD

「李秀滿的ATM」是什麼？SJ金希澈&銀赫直播途中聽到這個詞從震驚到爆笑XD

明星   2020年2月26日   星期三08:00   Rui  

當金希澈和銀赫被迫直呼老闆李秀滿的大名時，一度「瑟瑟發抖」。

日前，Super Junior成員金希澈和一盒現身虎牙直播SM超級偶像聯賽，兩人穿著白色浴袍和粉絲們互動，氣氛很是融洽。 由於參加本次直播的粉絲基本都來自於中國內地，為了配合金希澈和銀赫，主辦方還特意請來了一名翻譯，兩人要在翻譯的協助下念出粉絲的ID。

直播途中，翻譯就挑選了一個ID為「李秀滿的ATM」的粉絲。 當翻譯告訴銀赫和金希澈這位粉絲的ID意義時，兩人先是一愣，一再確認名字是否處出錯，翻譯明確告訴他們就是「李秀滿」，原本天不怕地不怕的金希澈和銀赫瞬間渺小了很多，說話都開始結結巴巴，斷斷續續地念出「李秀滿」的名字。

韓國社會階級分明，前後輩、上下級只見輩分明確，尤其忌諱晚輩、後輩、下屬直呼前輩、上司的名諱。 而李秀滿作為韓國娛樂圈三大龍頭之一的SM娛樂的掌舵人，又是SJ的挖掘者、培養人、老闆，任誰都得尊稱一聲「老師」，難怪嚇得金希澈和銀赫「不知所措」了。

不過，這位粉絲的ID也引爆了很多網民的共鳴，在廣大粉絲的眼中李秀滿就是「搶錢妖精」，而粉絲們就是心甘情願為他掏出金錢的自動取款機啊。

「圖：虎牙直播、NATE NEWS」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 「李秀滿的ATM」是什麼？SJ金希澈&銀赫直播途中聽到這個詞從震驚到爆笑XD
© 2020 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手