BLACKPINK 旧歌人气不坠　〈BOOMBAYAH〉MV 观看次数破八亿！

去年 9 月时 BLACKPINK 的 “BOOMBAYAH” MV 观看人次才刚破七亿,在短短五个多月后又跨过了新里程碑!

今天(24 日)凌晨时,BLACKPINK 的出道曲之一 “BOOMBAYAH” 官方 MV 观看次数再度跨越一亿人次门槛,成员她们出道以来的第二支破八亿 MV。

2016 年 8 月 8 日发行的 “BOOMBAYAH” 为〈Square One〉主打歌,同时也是全世界认识 BLACKPINK 的契机。与大部分女团截然不同的强悍路线和鲜明特色,让 BLACKPINK 甫亮相就大受瞩目。



另一方面,目前 BLACKPINK 仍是保有最多观看次数七亿以上的女团,以已经破十亿次的 “DDU-DU DDU-DU” 为首,包括 “BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”、”Kill This Love” 都已累积超过七亿人次观看!



(照片或影片来源:YG Entertainment)

