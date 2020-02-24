BLACKPINK 旧歌人气不坠 〈BOOMBAYAH〉MV 观看次数破八亿！
KPOP 2020年2月24日 星期一10:52 施乃琪
去年 9 月时 BLACKPINK 的 “BOOMBAYAH” MV 观看人次才刚破七亿，在短短五个多月后又跨过了新里程碑！
今天（24 日）凌晨时，BLACKPINK 的出道曲之一 “BOOMBAYAH” 官方 MV 观看次数再度跨越一亿人次门槛，成员她们出道以来的第二支破八亿 MV。
2016 年 8 月 8 日发行的 “BOOMBAYAH” 为〈Square One〉主打歌，同时也是全世界认识 BLACKPINK 的契机。与大部分女团截然不同的强悍路线和鲜明特色，让 BLACKPINK 甫亮相就大受瞩目。
另一方面，目前 BLACKPINK 仍是保有最多观看次数七亿以上的女团，以已经破十亿次的 “DDU-DU DDU-DU” 为首，包括 “BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”、”Kill This Love” 都已累积超过七亿人次观看！
（照片或影片来源：YG Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论