BLACKPINK 舊歌人氣不墜 〈BOOMBAYAH〉MV 觀看次數破八億！
KPOP 2020年2月24日 星期一10:52 施乃琪
去年 9 月時 BLACKPINK 的 “BOOMBAYAH” MV 觀看人次才剛破七億，在短短五個多月後又跨過了新里程碑！
今天（24 日）凌晨時，BLACKPINK 的出道曲之一 “BOOMBAYAH” 官方 MV 觀看次數再度跨越一億人次門檻，成員她們出道以來的第二支破八億 MV。
2016 年 8 月 8 日發行的 “BOOMBAYAH” 為〈Square One〉主打歌，同時也是全世界認識 BLACKPINK 的契機。與大部分女團截然不同的強悍路線和鮮明特色，讓 BLACKPINK 甫亮相就大受矚目。
另一方面，目前 BLACKPINK 仍是保有最多觀看次數七億以上的女團，以已經破十億次的 “DDU-DU DDU-DU” 為首，包括 “BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”、”Kill This Love” 都已累積超過七億人次觀看！
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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