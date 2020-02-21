新剧《谤法》和《如实陈述》虐待惨死样样来：当人渣的下场就是这样…

（有影片~胆小慎入!!!）在韩剧《谤法》跟《如实陈述》中，人渣死法没有最惨～只有更惨～，哪一边让你看得更痛快呢～？（两部都有追得人举手~~~说真的谤法中扭曲尸体完全吓到我了）
喜欢犯罪侦查或者恐怖悬疑题材的朋友，最近真的是有福了，由张赫跟秀英主演的《如实陈述》，以及成东镒跟严智苑主演的《谤法》，都获得一致好评，当然…人渣们的下场也是相当精彩可期。
为何要说精彩可期呢？先来说说犯罪侦查题材的《如实陈述》，薄荷糖连续杀人犯在面对侧写师的挑衅后，决定出手杀死他～顺便告诉大家他已华丽回归，而这位嚣张的罗俊锡（宋英奎 饰）也冤枉过不少好人，所以…算是死有余辜啊。
▼凶手利用节目直播，伪装成后台人员，用细线把罗俊锡直接吊起，迅速身亡：（ 可快转至 00:33 ）
另一边，以恐怖诅咒为题材的《谤法》里，社会新闻部长金柱欢（崔秉默 饰）用不实报导害死了林珍熙（严智苑 饰）的证人，林珍熙生气上门质问，金柱欢部长却毫无悔过之意，甚至威胁林珍熙，让她起了杀死他的念头。
▼林珍熙就向诅咒少女白昭袗（郑知晓 饰）寻求协助，拿来了「汉字名字、照片、随身物品」，向金部长下诅咒，当下手脚卷曲，一股不明的巨大能量让他的身体凹来凹去，死法相当凄惨：（ 可快转至 02:00 ）
目前《如实陈述》播至第６集（每周六、日播出），《谤法》播至第４集（每周一、二播出），究竟后面还会有什么创新死法呢？追下去就知道啦！
（图自：官方剧照／tvN／OCN）
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