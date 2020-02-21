ASTRO 纪念出道四周年 本周公开惊喜 fan song！ 接受调查近一年 胜利预定 3 月初正式入伍 BTS防弹少年团双喜临门 〈Boy with Luv〉MV 破七亿啦！ VICTON 即将全员回归！曲目表、回归行程抢先曝光 玟星回归满一周 个专首周销量名列史上第四！ ITZY 回归在即 今公开最新主打歌名！ 【有片】IZ*ONE为回归付出的努力！粉丝看到她们的腿心疼到泪奔ㅠㅠ 新剧《谤法》和《如实陈述》虐待惨死样样来：当人渣的下场就是这样… Super Junior《Devil》YouTube逆袭！一起来重温一下他们5年前的巅峰美颜吧 徐玄&高庚杓&金孝珍确认出演JTBC新剧《私生活》 下半年开播 24小时音乐不停歇！韩国音乐直播：POCLANOS Radio Station Red Velvet Seulgi＆姜河那意外人脉的同框！粉丝：这是강氏兄妹啊～ 俞承豪又帅出新高度了！与李世荣合作tvN新漫改剧《Memorist》 下月（3月）11日首播 金曜汉独自搭地铁出行！戴口罩低头滑手机难掩帅气～ 【有片】《爱的迫降》片场甜蜜不输剧里！孙艺真「飞跃」挂在炫彬身上：男生全程绅士手♥ 网友们跪求「再合作」！朴叙俊、姜河那无法忽视的「化学反应」…什么时候能看到《青年警察》第2季呢？

（有影片~胆小慎入!!!）在韩剧《谤法》跟《如实陈述》中，人渣死法没有最惨～只有更惨～，哪一边让你看得更痛快呢～？（两部都有追得人举手~~~说真的谤法中扭曲尸体完全吓到我了）

喜欢犯罪侦查或者恐怖悬疑题材的朋友，最近真的是有福了，由张赫跟秀英主演的《如实陈述》，以及成东镒跟严智苑主演的《谤法》，都获得一致好评，当然…人渣们的下场也是相当精彩可期。



为何要说精彩可期呢？先来说说犯罪侦查题材的《如实陈述》，薄荷糖连续杀人犯在面对侧写师的挑衅后，决定出手杀死他～顺便告诉大家他已华丽回归，而这位嚣张的罗俊锡（宋英奎 饰）也冤枉过不少好人，所以…算是死有余辜啊。



▼凶手利用节目直播，伪装成后台人员，用细线把罗俊锡直接吊起，迅速身亡：（ 可快转至 00:33 ）



另一边，以恐怖诅咒为题材的《谤法》里，社会新闻部长金柱欢（崔秉默 饰）用不实报导害死了林珍熙（严智苑 饰）的证人，林珍熙生气上门质问，金柱欢部长却毫无悔过之意，甚至威胁林珍熙，让她起了杀死他的念头。



▼林珍熙就向诅咒少女白昭袗（郑知晓 饰）寻求协助，拿来了「汉字名字、照片、随身物品」，向金部长下诅咒，当下手脚卷曲，一股不明的巨大能量让他的身体凹来凹去，死法相当凄惨：（ 可快转至 02:00 ）



目前《如实陈述》播至第６集（每周六、日播出），《谤法》播至第４集（每周一、二播出），究竟后面还会有什么创新死法呢？追下去就知道啦！

（图自：官方剧照／tvN／OCN）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻