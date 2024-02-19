LE SSERAFIM金采源、Sakura、Kazuha做客《Running Man》，Sakura暴富就拒当爱豆XD

大势女团LE SSERAFIM今（19日）发布迷你3辑《EASY》，昨（18）日出演《Running Man》的预告也出炉。

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《Running Man》本月初就公开了LE SSERAFIM成员金采源、Sakura（宫脇咲良）与Kazuha（中村一叶）的名牌照‎预告三人到来，让全球「FEARNOT」期待不已。昨《Running Man》终於公开了三人演出集数的预告片，预告此集将在25日播出。



预告片中，除了LE SSERAFIM成员金采源、Sakura与Kazuha，还有几乎是《Running Man》家人的金东炫，以及跨足综艺的世界级冠军扑克玩家洪榛浩做客。此集主题是穿越到过去，几个人利用已知的资讯玩起投资，赚得一个比一个还多，几亿几亿在赚。

「太有趣了！」镜头拍到Sakura特别沉浸在游戏里，当刘在锡问她拿到7300亿韩元会做什么，她回答：「什么都不会做。」刘在锡跳起她们的名曲〈Eve, Psyche & the Bluebeard's wife〉，她一脸开朗的回应：「那个也不做了。」看来是想好好躺著，只动手投资当富者了XD。

▼预告片（别忘了本周25日韩国首播唷！）



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