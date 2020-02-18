金正铉《爱的迫降》终映感言：「我会把这部作品视为我人生的教科书，给了我成为好演员的勇气！」
明星 2020年2月18日 星期二10:02 Yuan
《爱的迫降》在日前播出大结局，收视也创下了tvN新高。
在剧中饰演「具承俊」的金正铉，在救护车上死去，也让不少剧迷都难以接受，纷纷表示：「具承俊真的好可怜」、「本来希望他和徐丹也Happy Ending的」、「看到这段真的好难受啊」等等。
金正铉也在IG发表了终映感言：「还有很多不足的我，通过这部电视剧获得了过分的喜爱，顺利结束了拍摄。这是一部在观衆朋友们的喜爱下，发现了很多反省和希望的作品。 我想...我会把这部作品是作爲我人生的教科书，给了我成长爲更好的人、好演员的勇气。因爲得到了很多喜爱，我会以满满的幸福感，作爲能够产生好影响的成员生活的。谢谢。」
而金正铉曾出演《嫉妒的化身》、《学校2017》、《加油吧威基基》和《时间》等剧，在拍摄《时间》时出现健康问题，暂停所有演艺工作配合医生治疗抑郁症。之后健康逐渐好转，《爱的迫降》是他休息回归之后的作品，期待他之后能发展得越来越好！
（图：tvN、IG@jhkim0405、KBS、JTBC）
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