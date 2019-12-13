Cherry Bullet 三成员解约　改为七人组继续活动！

Cherry Bullet 三成员解约　改为七人组继续活动！

KPOP   2019年12月13日   星期五12:21   施乃琪   5

出道才刚要满一周年的 Cherry Bullet 就传出重大改变，分别来自韩国、日本和台湾的成员未来、Kokoro 和粼粼都已和公司解约！

FNC Entertainment 今天（13 日）发出官方声明，开门见山便表示旗下女团 Cherry Bullet 将改为七人组并重新展开活动。

「本公司在与未来、Kokoro 和粼粼讨论过后，三人决定停止 Cherry Bullet 的活动并解除专属合约。」FNC Entertainment：「突然向喜爱 Cherry Bullet 的各位粉丝宣布这种消息，让我们感到心情十分沈重。」再重申三位成员是在与公司沟通过后才做出上述决定的。

另一方面，FNC 也透露会全力以赴让 Cherry Bullet 尽快带著好音乐回归，并请粉丝多加鼓励、支持未来、Kokoro 和粼粼之后的发展。


（照片或影片来源：FNC Entertainment）

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留言/评论
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