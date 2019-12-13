Cherry Bullet 三成員解約 改為七人組繼續活動！
KPOP 2019年12月13日 星期五12:21 施乃琪
出道才剛要滿一週年的 Cherry Bullet 就傳出重大改變，分別來自韓國、日本和台灣的成員未來、Kokoro 和粼粼都已和公司解約！
FNC Entertainment 今天（13 日）發出官方聲明，開門見山便表示旗下女團 Cherry Bullet 將改為七人組並重新展開活動。
「本公司在與未來、Kokoro 和粼粼討論過後，三人決定停止 Cherry Bullet 的活動並解除專屬合約。」FNC Entertainment：「突然向喜愛 Cherry Bullet 的各位粉絲宣布這種消息，讓我們感到心情十分沈重。」再重申三位成員是在與公司溝通過後才做出上述決定的。
另一方面，FNC 也透露會全力以赴讓 Cherry Bullet 儘快帶著好音樂回歸，並請粉絲多加鼓勵、支持未來、Kokoro 和粼粼之後的發展。
（照片或影片來源：FNC Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞