Cherry Bullet 三成員解約　改為七人組繼續活動！

Cherry Bullet 三成員解約　改為七人組繼續活動！

KPOP   2019年12月13日   星期五12:21   施乃琪   5

出道才剛要滿一週年的 Cherry Bullet 就傳出重大改變，分別來自韓國、日本和台灣的成員未來、Kokoro 和粼粼都已和公司解約！

FNC Entertainment 今天（13 日）發出官方聲明，開門見山便表示旗下女團 Cherry Bullet 將改為七人組並重新展開活動。

「本公司在與未來、Kokoro 和粼粼討論過後，三人決定停止 Cherry Bullet 的活動並解除專屬合約。」FNC Entertainment：「突然向喜愛 Cherry Bullet 的各位粉絲宣布這種消息，讓我們感到心情十分沈重。」再重申三位成員是在與公司溝通過後才做出上述決定的。

另一方面，FNC 也透露會全力以赴讓 Cherry Bullet 儘快帶著好音樂回歸，並請粉絲多加鼓勵、支持未來、Kokoro 和粼粼之後的發展。


（照片或影片來源：FNC Entertainment）

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