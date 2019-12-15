Apink吴夏荣IG头像变成金希澈，还附上前辈链接：「牛奶皮肤金希澈」？真实原因超爆笑！ Gary首次公开妻子正面模样！ 戴墨镜都看的出是美人~ 看爱豆演唱会竟然能长寿！问题来了：你想去听谁的？ 【影评】《82年生的金智英》：男女之间的性别问题可能是永远没有解决方法的议题 当年现役爱豆在演唱会现场公开恋情：女友就是现在的人气演员李多熙！ 吃一个就满足，海太新款《BIG香蕉巧克力派》跟手掌一样大！ 冰淇淋+芝麻油？可乐泡饭？韩国最流行的5种奇葩美食组合：最后一种被李鎭赫大赞「超好吃」 2019年最抢眼的新人演员…大概就是他们了！《德鲁纳酒店》李到晛、《意外发现的一天》李宰旭令观众印象深刻 河正宇简直就是灵魂外号达人！害羞男孩、阎罗欧尼、金味道...猜猜都是谁XD

河正宇不仅戏演的好，对画画也很有一手，除此之外还特别擅长给朋友起外号，每个外号都恰到好处地体现了对方的特点，因此河正宇在圈内还被称为「外号达人」。

权律：Shine boy（阳光男孩）



权律是河正宇最喜欢的后辈之一，两人还是中央大学戏剧系的校友。 大学时期，权律为了不让自己的团队在运动会上败北而和朋友们组成了舞蹈团，当时的总导演就是河正宇，河正宇从那时起就称权律是「阳光男孩」，原因是权律的本名「权世仁」，韩语读快了很像「SHINE」的发音。

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李政宰：阎罗欧尼



两人一起合作了《与神同行》，李政宰在片中扮演阎罗王，因留著一头长发，就被河正宇叫做「阎罗姐姐」。

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都敬秀：Re敬秀



音乐里Do下面就是Re，D.O.都敬秀就成了Re敬秀。

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金泰璃：泰璃照烧



「泰璃」和「照烧酱」发音相似，於是就有了泰璃照烧这个名字。

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金香起：金味道



「想起」在韩语中与「香气」、「香味」同音，香味又是味道的一种，金香起就被河正宇大叔亲戚的称为「金味道」。

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裴秀智：裴会长大人



和秀智合作电影《白头山》时，河正宇一本正经地称对方是「裴会长大人」，因为秀智虽然年纪小但特别会照顾人，经常请剧组吃饭、喝酒，很有会长的风范。

「图：allets」

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