河正宇简直就是灵魂外号达人！害羞男孩、阎罗欧尼、金味道...猜猜都是谁XD

河正宇不仅戏演的好，对画画也很有一手，除此之外还特别擅长给朋友起外号，每个外号都恰到好处地体现了对方的特点，因此河正宇在圈内还被称为「外号达人」。
权律是河正宇最喜欢的后辈之一，两人还是中央大学戏剧系的校友。 大学时期，权律为了不让自己的团队在运动会上败北而和朋友们组成了舞蹈团，当时的总导演就是河正宇，河正宇从那时起就称权律是「阳光男孩」，原因是权律的本名「权世仁」，韩语读快了很像「SHINE」的发音。
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两人一起合作了《与神同行》，李政宰在片中扮演阎罗王，因留著一头长发，就被河正宇叫做「阎罗姐姐」。
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音乐里Do下面就是Re，D.O.都敬秀就成了Re敬秀。
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「泰璃」和「照烧酱」发音相似，於是就有了泰璃照烧这个名字。
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「想起」在韩语中与「香气」、「香味」同音，香味又是味道的一种，金香起就被河正宇大叔亲戚的称为「金味道」。
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和秀智合作电影《白头山》时，河正宇一本正经地称对方是「裴会长大人」，因为秀智虽然年纪小但特别会照顾人，经常请剧组吃饭、喝酒，很有会长的风范。
「图：allets」
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