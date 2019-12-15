河正宇简直就是灵魂外号达人！害羞男孩、阎罗欧尼、金味道...猜猜都是谁XD

河正宇简直就是灵魂外号达人！害羞男孩、阎罗欧尼、金味道...猜猜都是谁XD

明星   2019年12月15日   星期日08:00   Rui  

河正宇不仅戏演的好，对画画也很有一手，除此之外还特别擅长给朋友起外号，每个外号都恰到好处地体现了对方的特点，因此河正宇在圈内还被称为「外号达人」。

权律：Shine boy（阳光男孩）

权律是河正宇最喜欢的后辈之一，两人还是中央大学戏剧系的校友。 大学时期，权律为了不让自己的团队在运动会上败北而和朋友们组成了舞蹈团，当时的总导演就是河正宇，河正宇从那时起就称权律是「阳光男孩」，原因是权律的本名「权世仁」，韩语读快了很像「SHINE」的发音。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

李政宰：阎罗欧尼

两人一起合作了《与神同行》，李政宰在片中扮演阎罗王，因留著一头长发，就被河正宇叫做「阎罗姐姐」。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

都敬秀：Re敬秀

音乐里Do下面就是Re，D.O.都敬秀就成了Re敬秀。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金泰璃：泰璃照烧

「泰璃」和「照烧酱」发音相似，於是就有了泰璃照烧这个名字。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金香起：金味道

「想起」在韩语中与「香气」、「香味」同音，香味又是味道的一种，金香起就被河正宇大叔亲戚的称为「金味道」。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

裴秀智：裴会长大人

和秀智合作电影《白头山》时，河正宇一本正经地称对方是「裴会长大人」，因为秀智虽然年纪小但特别会照顾人，经常请剧组吃饭、喝酒，很有会长的风范。

「图：allets」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 河正宇简直就是灵魂外号达人！害羞男孩、阎罗欧尼、金味道...猜猜都是谁XD
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手