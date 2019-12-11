金希澈在节目上透露苦恼：「再也不能跳舞的我，若出SOLO专辑，粉丝们会不会有背叛感呢？」

金希澈在节目上透露苦恼：「再也不能跳舞的我，若出SOLO专辑，粉丝们会不会有背叛感呢？」

综艺   2019年12月11日   星期三11:36   JiaJia   16

金希澈想做的都去做吧！看到这样的欧吧好心疼…就像徐章煇说的：「梦想和年龄没有任何关系。」相信粉丝们也都会支持的！


Super Junior希澈於9日出演KBS joy《您尽管问》，与合作JTBC《认识的哥哥》的徐章煇、李寿根进行「烦恼谘询」。目前，他正在主持一档音乐节目――《Studio音乐堂》。了解他的人应该晓得，希澈有著「摇滚魂」，十几岁的时候还有过组摇滚乐队的梦想。做著这个节目的同时，也想到好久以前的自己。但即将40岁的他，其实很苦恼，而且有点害怕新挑战。徐章煇则告诉他：「梦想和年龄没有任何关系，只要做你想做的就可以了。」



李寿根提到：「希澈虽然是Super Junior成员，但因为受伤，所以不能跳舞。」希澈表示：「大约5年前做了最后一次检查，被医生判定要是跑或者跳舞，真的会很危险。当时就有了『我该靠什么生活呢？』的想法，还好在艺能方面进行得很顺利，才有出路」、「不过，我在音乐方面也有梦想和野心，没办法进行组合的活动，若自己SOLO出歌，怕粉丝们会有背叛感，感到很对不起。」

希澈也透露了对成员们的抱歉和感激：「演唱会上，银赫是舞台导演，他相当照顾我的状态」、「但成员们挥洒著汗水、而我坐著升降机。有一次我就在舞台后方想著：『继续这样是对的吗？』」

Super Junior在全世界受到巨大的喜爱，这是他以前没有想过的。随著年龄增长，希澈也在思考：「该怎么偿还这些幸福的债。」李寿根表示：「我觉得希澈组乐队应该也不错。」希澈回答：「不管是乐队还是其他的，我都想做，只要可以唱歌。」

（图片来源：KBS joy）

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留言/评论
  • Emily Lam
    不要擔心不要害怕，希大最有分寸了，所以想做的都去做吧，希望其他成員也是。大家一直以來都辛苦了
    1小时前
  • YKang Pok
    完全感受到亲哥的热情, 无奈和顾虑 加油
    1小时前
  • 徐恩妍
    希澈加油，去完成自己的夢想吧！
    1小时前
  • Akiee Gdakiee
    不會呀！同圭圭一起唱舒情吧
    1小时前
  • Rita Lin
    這樣更好啊！因為不能跳舞都不能參與回歸和表演，我多希望露個面也好，出了solo不是正好嗎
    1小时前
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