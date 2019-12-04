代言宠儿女神润娥即将访台! 想成为幸运粉丝来到现场吗?
KPOP 2019年12月4日 星期三10:42 Erin
女神润娥又要来台与大家见面罗! 这一次润娥想要带给大家新的通讯感受，除了大家平时爱用的SNS以外，还有新选择。
藉由润娥全方位跨足亚洲娱乐圈的超高人气，也能展现该通讯品牌软体日后继续向海外发展的决心。此为全球通用、全新的通讯软体，强调给⽤⼾最好的使用者体验。Jello将通讯软体回归到聊天的初衷，介面风格简约，并注重用户隐私，只让用户同意加入的好友开启对话，不再受到任何商业广告或陌⽣讯息的干扰。加上许多如讯息无痕收回、倒数消失、自制贴图、免费转帐等Jello独有的特殊功能，让用户间能以更多样化、更个人化的方式聊天，也让传讯息回归单纯，留下更多有趣的美好。
品牌当天也将邀请40位幸运粉丝一同入场，近距离感受润娥的女神魅力！报名期间：2019/12/2(一) 15:00起 – 2019/12/5(四) 中午12:00 止，现在就快去填写报名表喔!
报名方式：前往Jello官方粉丝页填写表单，Jello将会另行公布幸运纷丝
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