姜丹尼尔被指夺冠造假，痛苦直言「我好累，谁来救救我！」经纪公司：患有忧郁症，正在接受心理治疗

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姜丹尼尔求救「谁来救救我」。

姜丹尼尔参加了《The show》，并获得第一名，但却被不少人质疑分数造假，进而有人在网路上用言语暴击他。 随后，姜丹尼尔就在官咖PO文，称每天被恶语攻击到心力交瘁，直呼「谁来救救我就好了！ 」

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12月3日，《The show》播出后韩国论坛上出现了多个质疑分数计算错误的帖子。 网民们贴出大量的资料，指姜丹尼尔的成绩存在造假。 他的音源周榜排名中只有一个进入了前100位，且不发售实体专辑，也就是销量为零。 但「音源+专辑」分数却是AOA的三倍多。 排第二的ASTRO音源榜排名均未进入100，专辑销量比AOA低，但「音源+专辑」分数却比AOA高。 没有准则的计算方式让广大粉丝和网民困惑，这才引发了质疑。



相关帖子的下方引来诸多网民的评论，其中不乏贬低、辱駡姜丹尼尔的文字。 伤心的姜丹尼尔通过官咖发声，吐露受到网路暴击，称：「Wanna One 演唱会结束后跪著的照片和我的感情成为了笑柄，我的所有行为都在被过滤之后无条件地被带偏到不好的那一方。 我热爱的音乐和舞台被当做垃圾，我珍惜的粉丝们被嘲笑，我的家人替我挨駡，不知从什么时候开始，喜欢我变成了一种罪。 太累了，真的太累了，有谁来救救我就好了！ 」



12月4日，对於疯传了一夜的事情，姜丹尼尔所属社KONNECT表示：「姜丹尼尔今年上半年开始因为免疫力低下而频繁出现健康恶化，心理也出现不安症状，到医院检查被诊断为『忧郁症与恐慌障碍』，之后一直在接受心理治疗和药物处方。 但是最近他表示不安症状加剧，为了保障艺人的健康和安全，我们认为应该让他获得充分的休息和安定。 因此取消了原定今日上午进行的MBC MUSIC《SHOW！ Champion》事前录制，以后的活动，事实上《TOUCHIN》的活动已经变得很艰难。 为了姜丹尼尔恢复健康，将动员所有可能的办法给与支援。 希望大家对於姜丹尼尔的健康和日后活动不要进行过度臆测和误会。 」



「图：THEQOO」

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