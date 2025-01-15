厉云《星星闪耀的夜晚》扮爱豆练习生家庭背景竟如此不堪！高贤廷莫名坚持的理由也公开ㅠㅠ（EP.3-4）

《星星闪耀的夜晚》去年底12月30、31日播出3、4集，相较首周1.4%、1.6%收视稍涨，升至2.2%、2.1%，也有网友评价从第3集开始感到值得一看了，原因大概是第3集起公开了男女主角刘振宇（厉云 饰）与姜秀贤（高贤廷 饰）更详细的背景。

关於两集情节，首先是姜秀贤的背景，她和沈俊锡（尹相铉 饰）的儿子沈镇佑（李津宇 饰）会成为聋人（听障），是因为在镇佑小的时候姜秀贤照顾疏忽了，而这或许可以连结张贤哲代表（李承俊 饰）为何对姜秀贤如此不满欲报复，张贤哲的女儿本来在姜秀贤要求下被送来当练习生，但姜秀贤在镇佑出事后便抛下一切工作离开，张贤哲女儿疑似在这段期间选择自尽，克里斯（李基宅 饰）也失去出道机会。



而姜秀贤会莫名其妙坚持帮镇佑买间工厂经营，是因为镇佑小时候看著帅气的妈妈便立下心愿想当「代表」，当制作产品的工厂代表也好。镇佑明白妈妈的坚持，但坦言不喜欢。



振宇在克里斯指令下帮夜店重要客户开车，结果出意外，不过克里斯并没有指责他反倒一肩扛起责任。同时间姜秀贤从振宇阿姨口中知道了振宇会自残，还发现他会暴食，认为自己无法培养振宇了，沈俊锡却说「快点让他出道离开我们家」。振宇在姜秀贤、沈俊锡、洪正花训练下，顺利进入《STAR RISE》预选50人名单，然而第一回合表演时，妈妈竟突然现身？



下集预告，除了妈妈恐怕会成为振宇选秀绊脚石外，张代表又要出手陷害爆料姜秀贤。《星星闪耀的夜晚》香港观众可於黄Viu煲剧平台追看，每周一二晚间10点30分与韩国同步播出。



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