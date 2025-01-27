「卖掉别人的孩子成就自己的孩子」《星星闪耀的夜晚》厉云&李津宇崩溃演技大爆炸（EP.9-10） 《只要有空，》以自身最高收视4.4%收尾第二季！第三季将在5月播出，刘在锡＆柳演锡继续主持 BLACKPINK成员接连宣布SOLO！效率快＋专辑曲目超多首，网友：离开YG就是不一样！ 李浚赫真的红了！网友挖2年前旧料，庆祝绘本被选为「青少年推荐」却配这张图！网友：还以为自己点错APP 【多图】美爆了！韩国国立中央博物馆推出全新周边，传统特色融合现代创意、好评如潮一上架就断货 过年有Disney+就不怕剧荒！多部最新热门韩剧《照明商店、揭密最前线、来自地狱的法官、热血司祭2》一次看个够～

《星星闪耀的夜晚》描述爱豆制作人与爱豆练习生互相视为救命稻草而携手的故事，上周播出第9、第10集可以说到了整出剧最高潮，姜秀贤（厉云 饰）真的照计画把刘振宇（厉云 饰）卖了，结果引发的事情是她也不想看见的。

姜秀贤压抑著不舍，刘振宇不敢相信自己又被抛弃了，但无可奈何。刘振宇一进TA娱乐便进出道组，但卷入潘朵拉和《STAR RISE》朴制作人造假节目的争议里。姜秀贤和沈俊锡（尹相铉 饰）替刘振宇和尹智英（金智友 饰）发声后，大众的矛头便指向荷娜（崔裕姝 饰），张贤哲（李承俊 饰）为了威胁朴制作人，意外抓住刘振宇的把柄改攻击刘振宇。

刘振宇陷入出入声色场所争议，又被欺负沈镇佑（李津宇 饰）的同学抹黑校园暴力，刘振宇崩溃自残……沈镇佑撞见一切并慌乱地替他遮掩，后来明白妈妈是为了自己才卖掉刘振宇，他的世界面临崩塌。姜秀贤解释当初是自己剥夺了沈镇佑未来（指没顾好他害他失聪），才想创造他的未来，沈镇佑无法接受：「卖掉朋友换来的未来？不是由我自己而是妈妈创造的未来？」



刘振宇、沈镇佑、姜秀贤、沈俊锡四人其实都不好过，沈俊锡回顾过往才明白自己也做错了：沈镇佑失聪时不该一味指责姜秀贤。沈俊锡让姜秀贤想起自己的梦想――找到人生中最优秀的孩子，正是刘振宇。姜秀贤出现在TA娱乐要刘振宇承认一切的记者会上，她替刘振宇反驳并牵著他离开，中途遇上想介入的张贤哲。



饰演刘振宇的厉云及饰演沈镇佑的李津宇，两位新生代演员在呈现崩溃时的演技最受赞许，高贤廷饰演姜秀贤表达出的压抑，也让观众表示看得很投入、津津有味。帐面上来看，《星星闪耀的夜晚》收视上比起刚开播亦有进步，维持在2.2%～2.4%之间。



《星星闪耀的夜晚》今明两晚将进入结局，今晚播出的内容预告片，TA竟让姜秀贤和潘朵拉竞价，姜秀贤就算要卖掉工厂也赢不了潘朵拉。朴制作人被警方逮捕，张贤哲要他让刘振宇背黑锅，能救刘振宇的似乎剩知情一切的克里斯（李基宅 饰）了……坏事接踵而来，刘振宇疑因压力突然无法开口唱歌……



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