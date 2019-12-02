Crush 携双主打歌出击 正规二辑本周发行！
KPOP 2019年12月2日 星期一11:53 施乃琪
Crush 久违的正规专辑除了有双主打歌外，还有多位神秘的合作对象，先来看看当中会收录哪些歌曲吧！
P Nation 今天（2 日）公开了 Crush 第二张正规专辑〈From Midnight to Sunrise〉的完整曲目表，这次共有两首主打歌 “With You” 和 “Alone”。
“With You” 和 “Alone” 以 90 年代的 R&B 风格为基础，加上 Crush 独有的创新尝试，前者在日前抢些公开后引发热烈回响。
在主打歌以外，〈From Midnight to Sunrise〉还收录了以同名歌曲为首的 10 首歌曲，其中 “Wake Up”、”Wonderlust”、「吵吵闹闹」和「晚安」四首歌还会邀来其他歌手合作，尚未揭晓的名字令人更加好奇。
Crush 将於 5 日正式发行〈From Midnight to Sunrise〉，不过今晚他就会先登上 NAVER NOW《#OUTNOW》分享关於制作新专辑的幕后故事，喜欢他的话别错过罗！
（照片或影片来源：P Nation）
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