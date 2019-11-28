Super Junior 亲手留下的回忆！《Selfie Book》12 月初发行
KPOP 2019年11月28日 星期四13:58 施乃琪
从发片前就不断送上惊喜的 Super Junior 继特别版专辑后，还准备了亲自拍摄、撰写说明的写真书，无疑是给 ELF 最好的年末礼物！
Label SJ 今天透露 Super Junior 将於 12 月 10 日推出新商品〈SELFIE BOOK : SUPER JUNIOR〉，让 ELF 们能以实体形式完整收藏他们准备正规九辑〈Time_Slip〉的过程。
〈SELFIE BOOK : SUPER JUNIOR〉依照时序制作了迷你写真书，当中收录 Super Junior 拍摄正规九辑封面照、录制新歌、练习舞蹈的实况乃至拍摄 MV 时的侧拍照⋯⋯等等，还有许多是成员们身在现场时亲自拍下的照片，照片旁还会有成员亲笔写下的简短说明，以各种角度记录了丰富的回忆。
今天开始就能在 Yes24 及 SMTOWN 的线上、实体商店预购〈SELFIE BOOK : SUPER JUNIOR〉，想即时拿到的话别忘了趁早下手罗！
（照片或影片来源：SM Entertainment）
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