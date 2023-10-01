李政宰、Gemma Chan、李治廷率先参观「银河艺萃」「夏永康 +853 澳门瞬间」 主题摄影展

国际影星李政宰、陈静 (Gemma Chan) 、中港台歌手及著名演员李治廷 (Aarif Lee)，联同亚洲著名摄影师夏永康、澳门特别行政区政府的相关代表及银河娱乐集团高层一起出席「银河艺萃」呈献《夏永康+853澳门瞬 间》揭幕典礼，成为城中最为瞩目的一大盛事。

位於「澳门银河™」综合度假城内的非营利艺文空间「银河艺萃」，自2021年7月揭 幕以来，一直积极配合澳门特区政府及相关机构开展各类艺文活动，充分展现银河娱 乐集团（下称「银娱」） 对於支持澳门文化艺术多元发展的重视。即日起至2023年12 月29日，「银河艺萃」将联手知名媒体VOGUE香港及资深时尚总监Sean Kunjambu 呈献亚洲著名摄影师夏永康在澳门的首次个人摄影展 ——《夏永康+853澳门瞬间》， 以艺术家独具电影感与艺术感的镜头及沉浸式的观展体验，引领观众驻足凝视一系列 澳门特有的精彩瞬间，由此揭开这座城市极具艺术性的神秘面纱。



《夏永康 +853 澳门瞬间》摄影展由夏永康多年的合作伙伴、资深时尚总监Sean Kunjambu策展，更是将他的个人风格发挥得淋漓尽致。该展览将於「银河艺萃」设立三个分展区，结合多媒体的呈现方式，让观众在沉浸感十足的氛围里开启一段独特的艺术之旅。透过夏永康的镜头和视野，看见澳门的一个个精彩瞬间，感受这座东方小城的风情与故事。除了夏永康在澳门拍摄的系列精选图片，本次展览的重点展品还有取景於名列澳门世界遗产之一的郑家大屋，由主演《鱿鱼游戏》的国际影星李政宰出镜拍摄的主题照片。在夏永康细腻而富有情感的镜头下，李政宰自在游走於这间澳门现存最古老的中式庭院大宅，演绎著复古怀旧的华丽视觉大片。展览的另一大亮点则是夏永康为巩俐、桂纶镁、杜鹃、黄晓明等一众电影界最具代表性的人物拍摄的档案照片。通过特殊处理过的灯光效果和胶片印制，这些作品呈现出一种独特的氛围感， 与今时今日流光溢彩的澳门形成鲜明的对比，但又透露著让人心怀向往的诗意与魅力 ，相信会让所有观众产生强烈的情感共鸣。









该展览於9月29日在「银河艺萃」举办了盛大的开幕典礼。3位演艺界代表与澳门文化局局长梁惠敏、澳门旅游局副局长程卫东、银河娱乐集团首席营运总监祈嘉杰、银河娱乐集团基金会执行董事吕嘉莹、VOGUE香港出版人欧咏诗、以及亚洲著名摄影师夏永康出席开幕典礼，一同见证和庆祝是次摄影展的揭幕。其中由李政宰和 Gemma Chan两位国际知名艺人领衔的红毯环节更是吸引了众多影迷和观众到场支持，全城轰动。李政宰亦在媒体采访中表示对是次展览充满期待。

银娱首席营运总监祁嘉杰先生於开幕仪式致辞时表示：「近年来银娱持续与国际艺术家开展不同形式的合作，同时致力於支持澳门本土文化、艺术、体育以及旅游的多元发展，本次《夏永康 +853 澳门瞬间》摄影展很好地实践了我们的理念和初衷。希望 前来观展的澳门市民和各地游客都能透过夏永康先生的镜头，看见一个不一样的澳门 。」



1960年代出生於香港的夏永康，是横跨电影、艺术、设计和时尚领域的「斜杠」艺术家 。从加拿大的艾米莉卡学院（Emily Carr Institute）学成回港后，他创立了日后享誉盛名 的设计工作室Shya-la-la Workshop，正式开启了他的艺术生涯。自1997年开始，夏永康受邀成为著名导演王家卫的剧照摄影师和平面设计师，合作了包括《春光乍泄 》、《花样年华》、《伊莉莎》和《2046》在内的一系列脍炙人口的电影作品。他之 后更将才华延展至导演领域，从与张学友、李宇春等巨星合作的音乐短片，到为众多知 名媒体平台及时尚品牌创作的商业或艺术短片，以及轰动一时的票房大卖电影《全城 热恋》，都取得了极大的成功。近年来，他先后与英国V&A博物馆、义大利的Louise Alexander画廊、+81画廊（东京和纽约）以及香港的Ooibotos画廊等国际知名艺术单位合作举办展览。



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