40天里金希澈送走两个最爱的妹妹，突然清空IG设为私密账号
明星 2019年11月27日 星期三09:02 Rui
Sulli去世仅仅一月韩国娱乐圈又有噩耗传来，11月24日下傍晚，Sulli的闺蜜，歌手具荷拉被发现在首尔江南区清潭洞家中死亡。
死亡对她们两个人来说有可能是解脱，但难过的是那些没能帮到她们至亲、好友。 Sulli和具荷拉的突然离世也让不少人将目光聚焦到了金希澈的身上，只不过一个多月，他颇为关照的两个妹妹就相继离开了。
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作为SM的同门，12岁就进入SM娱乐的Sulli可以说是金希澈看著长大的，两人的关系也特别好。 Sulli去世后，金希澈在某次直播上无意间被观众们发现他收养了Sulli生前养的没毛的猫，由此可见一方面是为了帮助 Sulli完成为了的心愿，另一方面见猫如见人，是一种对Sulli的缅怀方式。
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而金希澈和具荷拉也是关系紧密的「兄妹」，2015年的时候金希澈曾在IG上传了一张照片，他和具荷拉一起吃面，场面很温馨，当时金希澈用「拿奖学金上学的的妹妹和游手好闲的哥哥来」来描述这张。 而具荷拉也一直用「姐姐」来称呼金希澈。
两个妹妹相继离世，金希澈突然清空了IG并把帐号设为私密帐户，恐怕也是怕自己悲痛的心情影响到大家吧。无法在他的IG里留言，不少担心他的粉丝纷纷在关於他的新闻下方发声，希望他早日走出伤痛，照顾好自己。
「图：IG」
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