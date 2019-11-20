《有瑕疵的人们》全新搞笑预告，吴涟序怒呛安宰贤：你又高又帅真讨厌！

看完新预告，就更有追的动力啦～！感觉很有趣。
MBC 全新水木剧《有瑕疵的人们》（每周三、四播出）又公开了新一版的预告，分别是男女主角安宰贤、吴涟序的人物形象，互看彼此都讨厌的冤家模式启动。
《有瑕疵的人们》（하자있는 인간들）由《龙八夷》、《我的野蛮公主》的吴振硕导演与安信佑作家合作打造，讲述一个有「美男嫌弃症」的女人，和有「外貌执著症」的男人，一起克服他们有瑕疵偏见的浪漫爱情喜剧。
▼吴涟序冲著醉意，满脸通红地抱怨说：「长得帅的都让人觉得好讨厌！」安宰贤拨了一下浏海回：「我就是长得帅嘛～！」自恋又帅气的模样，大家觉得如何呢？XD
▼安宰贤冤气十足的蹲著马桶：「那个女人…都是因为那个女人！」吴涟序一脸嫌弃地说：「你又高长得又帅，所以我…讨厌你。」
▼吴涟序饰演「朱瑞妍」是一个性格豪爽的热血体育老师，因从小在花美男三兄弟之中长大，经历各种磨难，变得极度讨厌帅哥，对外貌至上主义的社会也非常不满，就连理想型都是「长得不帅的男人」。
▼安宰贤饰演的「李康宇」是一位外貌出众，看似强势却有著不为人知的心灵创伤，过去曾因为长得不好看而被甩掉，之后就患上了「外貌执著症」，对长相有著过度的洁癖，但接触了女主之后，渐渐产生了变化…。
新剧《有瑕疵的人们》将在11月27日晚间20:55首播，接档《意外发现的一天》。
（图自：官方剧照）
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