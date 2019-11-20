TWICE、(G)I-DLE也在看《意外发现的一天》！雨琦传讯息给娜恩 娜恩回覆：「啊～我也觉得自己很可怜」
韩剧 2019年11月20日 星期三09:01 JiaJia
APRIL成员娜恩近期出演MBC《意外发现的一天》，并在剧中饰演「吕珠多」。和她有著交情的TWICE和(G)I-DLE，也纷纷在直播上提及自己有在收看电视剧。 #明晚迎来大结局 #最新预告看了吗 #希望珠多能够幸福起来
《意外发现的一天》由金惠允、路云、李宰旭、李娜恩、郑干柱、金勇大和李泰利等人主演。其中，路云和娜恩分别为男团 SF9及女团APRIL成员，拍摄该部作品前，也曾短暂合作过某tvN电视剧。
曾与娜恩一起出演过《偶像明星运动会》之「体操项目」的(G)I-DLE雨琦，就在直播上表示：「我看了《意外发现的一天》，因为我和娜恩是认识的关系嘛～她在这部剧里的角色一开始是很可怜的那种，所以我给她发讯息了，她回覆：『啊～我也觉得我很可怜』（笑）演技真的很好、很棒！」舒华也说：「（娜恩）很漂亮～」
娜恩曾经是JYP的练习生，所以和TWICE成员们也都认识。多贤也在直播上提到最近正在看《意外发现的一天》。尤其是组合的歌出现很多次，比如《Fancy》和《Feel Special》。定延开玩笑：「你是因为我们的歌出现才看的吗？」多贤爆笑：「非常感激也觉得很神奇，因为我们的歌出现了。」
多贤还描述剧情：朋友们一起去旅游时，在巴士上跳了《Fancy》；端午去买礼物的时候，店里正在放《Feel Special》。MOMO问：「有趣吗？」多贤比出大拇指：「是漫画书里的世界。」MOMO又说：「会看的。」
《意外发现的一天》上周播完没有下集预告，终於在昨天（19日）放出来啦！白经和端午看起来「甜蜜蜜」，哈鲁则希望端午可以记起他。影片最后，白经居然要成全哈鲁和端午？故事究竟会怎么发展，还请持续关注。
（图片来源：V LIVE、MBC）
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