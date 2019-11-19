《请融化我吧》池昌旭终映感想：「虽有遗憾，但这是我尽全力拍出的作品。」
韩剧 2019年11月19日 星期二10:36 MiJimin
韩剧《请融化我吧》在上周日完结，主演池昌旭、元真儿、尹世雅也发表了终映感想，虽然剧本不太给力，但对小编来说是一部温暖又励志的作品，主要还是为了小池才追到了最后啊～！
tvN 周末剧《请融化我吧》在上周日迎来了第16集大结局（以AGB全国2.282%收官，收视偏低，讨论度不高），终映宴时众演员也齐聚一堂，相当热闹，主角池昌旭、元真儿、尹世雅在此前也透过官方发表了终映感想。
＊欲看终映宴图片的读者可按此观看。
▼池昌旭饰演时隔20年再次苏醒的冷冻人马东灿PD一角，首先问候道：「真心感谢喜爱和支持《请融化我吧》的观众朋友们。从7月拍摄到现在结束，因为是退伍的第一个作品备受期待也有著遗憾，但这是我尽全力拍出的作品。感谢导演、作家、工作人员们，还有一起合作的前后辈演员们，我会再以更好的面貌和大家见面的。」
▼元真儿饰演同为冷冻人，如维他命一般存在，充满魅力的高美兰一角：「谢谢大家观看和支持这部剧，从夏天到冬天的这段时间，能和《请融化我吧》一起真的非常幸福，我想我永远也不会忘记和导演、作家、工作人员，以及所有同僚们在一起的每个瞬间。虽然这部剧结束了，但仍希望能为观众们的心一直带来温暖。」
▼尹世雅饰演马东灿的初恋罗夏英一角，展现对爱情直接又黑化的多样演技：「感谢整个团队让我能尽全力愉快地演戏，透过《请融化我吧》的夏英角色，对人生珍贵的事又有了重要的体悟，更感谢观众们的支持，我会以崭新的面貌再和大家见面的。」
（图自：tvN drama）
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留言/评论
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好的演員也要有看出好劇本的眼光，下回慎選劇本......
2小时前
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對劇本的評價好壞因人而異，也不是一個人可以控制。演員們已盡力去做，我們只要給他們打氣支持就好，日後還有好多好多傑作的。期待中！
2小时前