下班路上遭遇私生饭敲车窗，原本还在直播大笑的TWICE MOMO&多贤秒变脸：别再跟了

下班路上遭遇私生饭敲车窗，原本还在直播大笑的TWICE MOMO&多贤秒变脸：别再跟了

明星   2019年11月20日   星期三08:41   Rui   2

面对私生饭们，爱豆实在难以给出笑容。

日前，女团TWICE在日本举办了演唱会。演出结束后，TWICE成员们坐车离开会场，并开通了直播和粉丝们互动。

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MOMO和多贤热情地和粉丝们畅聊，突然直播里就听到「咚咚咚」敲车窗的声音。前排的工作人员解释说「「粉丝」跟过来了」，接著就明显看到MOMO和多贤瞬间变了脸，表情十分严肃，甚至不相信似的反问：「真的？」

原来是几名私生饭看到TWICE的车里亮著灯，就跟了上来。为了引起车里人的注意就敲了车窗。

最后MOMO对直播里的粉丝表示：「（直播）就到这里了」，多贤也称：「我们得走了。」接著就关了车灯。原本一场愉快的直播就被几名私生饭给打断了，MOMO还叮嘱：「别再跟过来了。」

看到被私生饭打扰的TWICE，粉丝们十分气愤地表示：「私生饭要适可而止」、「即使你是粉丝，也要有底线」、「这不是粉丝，根本就是犯罪」等。

MOMO&多贤遭遇私生饭秒变脸，全程请戳这里

「图：V LIVE」

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留言/评论
  • Kit Chan
    私生飯🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
    1小时前
  • 黃詩閔
    當粉絲也要有底線 不要當個給藝人困擾的粉絲 是要當個給藝人元氣來源的粉絲 私生飯真的讓人很無言啊！ 害原本高興的直播變不高興！😡😡
    1小时前
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