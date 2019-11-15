新剧《检察官内传》李善均&郑丽媛「平凡vs干练」人物剧照公开！
韩剧 2019年11月15日 星期五12:56 MiJimin
（最新预告）这出剧有两大实力派演员李善均和郑丽媛加持，以及改编自现实中真正的检察官执笔，很令人期待啊～！
JTBC 全新月火剧《检察官内战》（每周一、二播出）公开了男女主角李善均和郑丽媛的人物剧照，以及全新一版的预告，引发粉丝们的期待。
《检察官内战》改编自现任检察官执笔的同名畅销书，讲述的不是媒体里华丽的法律界人士，而是在地方城市中，过著平凡日常的「职场人检察官们」之间发生的故事，如同随处可见的上班族一般。
▼李善均在剧中饰演贴近生活的检察官「李善雄」，是地方市政府刑事2部的成员，看起来善良、没野心、总是悠哉的模样，但与外表不同的，是个不容小觑的人物。
▼郑丽媛饰演完美的菁英检察官「车明珠」，原本在中央地检事业如鱼得水，却在转瞬间被调去了地方政府工作。
▼第二版预告，以新闻播报引入检察官们的工作日常，如同随处可见的上班族一般：
▼首版则是两人智慧型的斗嘴（吵架）模式，中字可按此观看：
本剧由《青春时代》的李太坤导演，与李贤、徐紫妍编剧共同执笔，定档於12月26日晚间21:30首播。
（图自：官方剧照）
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