【女团个人品牌评价】华莎重返宝座　小娟、太妍紧追在后

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最近有许多女团纷纷挑战了全新的概念和路线，为偶像乐坛带来不少话题，本月在个人品牌评价中名列前茅的也正是这些偶像们！

韩国企业评价研究所於 2019 年 10 月 15 日起至 2019 年 11 月 16 日间，针对 455 位备受韩国人民喜爱的女子团体成员搜集了 93,548,658 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并在今天（17 日）公布了 11 月份的女团成员个人品牌评价。

随著 MAMAMOO 在《Queendom》夺冠、又带著正规二辑回归，上个月的亚军得主华莎本月一跃成为冠军，相关连结中最常出现「尝试」、「开心」和「喜欢」等字眼，而三大关键字则是 “Queendom”、「我独自生活」和新歌 “HIP”。



第二名得主 (G)I-DLE 小娟同样是在《Queendom》节目中大放异彩的代表人物。她不仅在节目中展现多变的创作和制作才华，最近也二度获邀赴美参加英雄联盟世界大赛的开赛典礼。



而久违地推出第二张个人正规专辑《Purpose》的少女时代队长太妍，最近几个月都徘徊在前三名当中，上个月曾一度攻顶，本月则落到了第三名位置。



在上述三人以外，，BLACKPINK 的 Jennie、(G)I-DLE 薇娟和穗珍、BLACKPINK 的 Jisoo、(G)I-DLE 雨琦和 Minnie 和 GFRIEND 的 SinB 也都打入了前十名中。



（照片和影片来源：RBW、CUBE Entertainment、SM Entertainment）

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